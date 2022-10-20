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Байден призвал энергокомпании снизить стоимость топлива до себестоимости - РИА Новости, 20.10.2022
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Байден призвал энергокомпании снизить стоимость топлива до себестоимости
Байден призвал энергокомпании снизить стоимость топлива до себестоимости - РИА Новости, 20.10.2022
Байден призвал энергокомпании снизить стоимость топлива до себестоимости
Президент США Джо Байден призвал американские энергетические компании снизить стоимость топлива на заправках страны до того уровня, который будет отражать... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:49
2022-10-20T17:49
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал американские энергетические компании снизить стоимость топлива на заправках страны до того уровня, который будет отражать фактические затраты бизнеса на бензин, с таким предложением американский лидер выступил в четверг на своей странице в Twitter.По мнению Байдена, в результате снижения цены бизнес будет "по-прежнему чувствовать себя хорошо", а американские потребители получат "более справедливую" цену на топливо."Взимать избыточную маржинальность на топливо в то время, как на пороге Европы разгорается война,- это неверно", - добавил президент.В среду Байден сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам президента, в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции.Байден пообещал, что к концу года США будут производить до 1 миллиона баррелей нефти в день. Он также объявил о намерении восполнить резерв, "когда цена упадет до 70 долларов".
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цены на нефть, джо байден, сша, европа, twitter
Цены на нефть, Джо Байден, США, Европа, Twitter
17:49 20.10.2022
 
Байден призвал энергокомпании снизить стоимость топлива до себестоимости

Байден призвал энергетические компании снизить стоимость цен на бензин до себестоимости

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал американские энергетические компании снизить стоимость топлива на заправках страны до того уровня, который будет отражать фактические затраты бизнеса на бензин, с таким предложением американский лидер выступил в четверг на своей странице в Twitter.
"Энергетические компании, снизьте стоимость, которую вы взимаете на заправке, чтобы она отражала то, что вы платите за продукт", - заявил он.
По мнению Байдена, в результате снижения цены бизнес будет "по-прежнему чувствовать себя хорошо", а американские потребители получат "более справедливую" цену на топливо.
"Взимать избыточную маржинальность на топливо в то время, как на пороге Европы разгорается война,- это неверно", - добавил президент.
В среду Байден сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам президента, в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции.
Байден пообещал, что к концу года США будут производить до 1 миллиона баррелей нефти в день. Он также объявил о намерении восполнить резерв, "когда цена упадет до 70 долларов".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 22:07
Байден рассказал о состоянии стратегического нефтяного резерва США
 
Цены на нефтьДжо БайденСШАЕвропаTwitter
 
 
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