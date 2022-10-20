https://ria.ru/20221020/toplivo-1825456552.html

Байден призвал энергокомпании снизить стоимость топлива до себестоимости

Байден призвал энергокомпании снизить стоимость топлива до себестоимости - РИА Новости, 20.10.2022

Байден призвал энергокомпании снизить стоимость топлива до себестоимости

Президент США Джо Байден призвал американские энергетические компании снизить стоимость топлива на заправках страны до того уровня, который будет отражать... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:49

2022-10-20T17:49

2022-10-20T17:49

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал американские энергетические компании снизить стоимость топлива на заправках страны до того уровня, который будет отражать фактические затраты бизнеса на бензин, с таким предложением американский лидер выступил в четверг на своей странице в Twitter.По мнению Байдена, в результате снижения цены бизнес будет "по-прежнему чувствовать себя хорошо", а американские потребители получат "более справедливую" цену на топливо."Взимать избыточную маржинальность на топливо в то время, как на пороге Европы разгорается война,- это неверно", - добавил президент.В среду Байден сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам президента, в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции.Байден пообещал, что к концу года США будут производить до 1 миллиона баррелей нефти в день. Он также объявил о намерении восполнить резерв, "когда цена упадет до 70 долларов".

https://ria.ru/20221019/neft-1825235642.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, джо байден, сша, европа, twitter