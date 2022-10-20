Байден призвал энергокомпании снизить стоимость топлива до себестоимости
Байден призвал энергетические компании снизить стоимость цен на бензин до себестоимости
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал американские энергетические компании снизить стоимость топлива на заправках страны до того уровня, который будет отражать фактические затраты бизнеса на бензин, с таким предложением американский лидер выступил в четверг на своей странице в Twitter.
"Энергетические компании, снизьте стоимость, которую вы взимаете на заправке, чтобы она отражала то, что вы платите за продукт", - заявил он.
По мнению Байдена, в результате снижения цены бизнес будет "по-прежнему чувствовать себя хорошо", а американские потребители получат "более справедливую" цену на топливо.
"Взимать избыточную маржинальность на топливо в то время, как на пороге Европы разгорается война,- это неверно", - добавил президент.
В среду Байден сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам президента, в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции.
Байден пообещал, что к концу года США будут производить до 1 миллиона баррелей нефти в день. Он также объявил о намерении восполнить резерв, "когда цена упадет до 70 долларов".
19 октября, 22:07Байден рассказал о состоянии стратегического нефтяного резерва США