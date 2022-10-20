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В Якутске на улице нашли расчлененное тело - РИА Новости, 20.10.2022
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В Якутске на улице нашли расчлененное тело
В Якутске на улице нашли расчлененное тело - РИА Новости, 20.10.2022
В Якутске на улице нашли расчлененное тело
Следователи начали проверку после обнаружения расчлененного тела на улице в Якутске, сообщает в четверг СУСК по региону. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:36
2022-10-20T12:36
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения расчлененного тела на улице в Якутске, сообщает в четверг СУСК по региону."На месте обнаружения частей тела возле жилого дома на улице Лермонтова работает следственно-оперативная группа... Проводится осмотр и иные неотложные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.Судя по сообщениям в социальных сетях, тело женское. Якобы задержаны два жителя находящегося рядом многоквартирного дома, однако РИА Новости подтверждением этих данных не располагает.
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якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, якутск, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия), Следственный комитет России (СК РФ)
12:36 20.10.2022
 
В Якутске на улице нашли расчлененное тело

В Якутске следователи начали проверку после обнаружения на улице расчлененного тела

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения расчлененного тела на улице в Якутске, сообщает в четверг СУСК по региону.
"На месте обнаружения частей тела возле жилого дома на улице Лермонтова работает следственно-оперативная группа... Проводится осмотр и иные неотложные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Судя по сообщениям в социальных сетях, тело женское. Якобы задержаны два жителя находящегося рядом многоквартирного дома, однако РИА Новости подтверждением этих данных не располагает.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 04:01
В Хабаровском крае задержали мужчину, расчленившего своего знакомого
 
ПроисшествияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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