https://ria.ru/20221020/telo-1825331276.html

В Якутске на улице нашли расчлененное тело

В Якутске на улице нашли расчлененное тело - РИА Новости, 20.10.2022

В Якутске на улице нашли расчлененное тело

Следователи начали проверку после обнаружения расчлененного тела на улице в Якутске, сообщает в четверг СУСК по региону. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:36

2022-10-20T12:36

2022-10-20T12:36

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения расчлененного тела на улице в Якутске, сообщает в четверг СУСК по региону."На месте обнаружения частей тела возле жилого дома на улице Лермонтова работает следственно-оперативная группа... Проводится осмотр и иные неотложные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.Судя по сообщениям в социальных сетях, тело женское. Якобы задержаны два жителя находящегося рядом многоквартирного дома, однако РИА Новости подтверждением этих данных не располагает.

https://ria.ru/20220920/zaderzhanie-1818017147.html

якутск

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, якутск, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)