https://ria.ru/20221020/telo-1825331276.html
В Якутске на улице нашли расчлененное тело
В Якутске на улице нашли расчлененное тело - РИА Новости, 20.10.2022
В Якутске на улице нашли расчлененное тело
Следователи начали проверку после обнаружения расчлененного тела на улице в Якутске, сообщает в четверг СУСК по региону. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:36
2022-10-20T12:36
2022-10-20T12:36
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения расчлененного тела на улице в Якутске, сообщает в четверг СУСК по региону."На месте обнаружения частей тела возле жилого дома на улице Лермонтова работает следственно-оперативная группа... Проводится осмотр и иные неотложные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.Судя по сообщениям в социальных сетях, тело женское. Якобы задержаны два жителя находящегося рядом многоквартирного дома, однако РИА Новости подтверждением этих данных не располагает.
https://ria.ru/20220920/zaderzhanie-1818017147.html
якутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутске на улице нашли расчлененное тело
В Якутске следователи начали проверку после обнаружения на улице расчлененного тела