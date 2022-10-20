https://ria.ru/20221020/teatr-1825307010.html
Театр Сатиры представит премьеру к юбилею со дня рождения Островского
Театр Сатиры представит премьеру к юбилею со дня рождения Островского - РИА Новости, 20.10.2022
Театр Сатиры представит премьеру к юбилею со дня рождения Островского
Московский Театр Сатиры представит премьеру по одному из последних произведений Александра Островского — "Невольницы". Постановка приурочена к 200-летию со дня... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:00
2022-10-20T13:00
2022-10-20T13:40
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Московский Театр Сатиры представит премьеру по одному из последних произведений Александра Островского — "Невольницы". Постановка приурочена к 200-летию со дня рождения драматурга, сообщили в пресс-службе театра."Невольницы" — пьеса, которая не так часто ставилась в театре. Она затрагивает все основные мотивы в творчестве писателя: неравный брак, темы нравственности и чинопочитания, власти денег. Это история девушки Евлалии, которая выходит замуж за пожилого богача не по своей воле. Предмет ее искренней любви – бедный молодой человек, служащий ее мужа.В постановке, как и в пьесе, есть "элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные повороты интриги", рассказывают в пресс-службе. Режиссер — Михаил Мокеев. Он старался полностью сохранить текст Островского и при этом создать современную интерпретацию пьесы. "На сцене – диджей и музыканты. В спектакле будут звучать зонги – музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока", – говорят в театре.Вместе с ним над постановкой работали художник Евгения Шутина, композитор Антон Макаров, балетмейстер Ирина Галушкина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр островский , театр, книги
Культура, Новости культуры, Александр Островский , Театр, Книги
13:00 20.10.2022 (обновлено: 13:40 20.10.2022)
Театр Сатиры представит премьеру к юбилею со дня рождения Островского
Театр Сатиры представит к 200-летию со дня рождения Островского премьеру "Невольницы"
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Московский Театр Сатиры представит премьеру по одному из последних произведений Александра Островского — "Невольницы". Постановка приурочена к 200-летию со дня рождения драматурга, сообщили в пресс-службе театра.
"Невольницы" — пьеса, которая не так часто ставилась в театре. Она затрагивает все основные мотивы в творчестве писателя: неравный брак, темы нравственности и чинопочитания, власти денег. Это история девушки Евлалии, которая выходит замуж за пожилого богача не по своей воле. Предмет ее искренней любви – бедный молодой человек, служащий ее мужа.
В постановке, как и в пьесе, есть "элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные повороты интриги", рассказывают в пресс-службе.
Режиссер — Михаил Мокеев. Он старался полностью сохранить текст Островского и при этом создать современную интерпретацию пьесы. "На сцене – диджей и музыканты. В спектакле будут звучать зонги – музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока", – говорят в театре.
"Я не "наваливаюсь" на великого драматурга своими трактовками, не пытаюсь наивно думать, что понимаю его лучше, чем он сам. Но мне интересно вскрыть автора, "расщеплять" материал на неожиданные атомы. Показать его через современные музыкальные и сценические формы", – поясняет Мокеев.
Вместе с ним над постановкой работали художник Евгения Шутина, композитор Антон Макаров, балетмейстер Ирина Галушкина.