https://ria.ru/20221020/teatr-1825307010.html

Театр Сатиры представит премьеру к юбилею со дня рождения Островского

Театр Сатиры представит премьеру к юбилею со дня рождения Островского - РИА Новости, 20.10.2022

Театр Сатиры представит премьеру к юбилею со дня рождения Островского

Московский Театр Сатиры представит премьеру по одному из последних произведений Александра Островского — "Невольницы". Постановка приурочена к 200-летию со дня... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:00

2022-10-20T13:00

2022-10-20T13:40

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Московский Театр Сатиры представит премьеру по одному из последних произведений Александра Островского — "Невольницы". Постановка приурочена к 200-летию со дня рождения драматурга, сообщили в пресс-службе театра."Невольницы" — пьеса, которая не так часто ставилась в театре. Она затрагивает все основные мотивы в творчестве писателя: неравный брак, темы нравственности и чинопочитания, власти денег. Это история девушки Евлалии, которая выходит замуж за пожилого богача не по своей воле. Предмет ее искренней любви – бедный молодой человек, служащий ее мужа.В постановке, как и в пьесе, есть "элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные повороты интриги", рассказывают в пресс-службе. Режиссер — Михаил Мокеев. Он старался полностью сохранить текст Островского и при этом создать современную интерпретацию пьесы. "На сцене – диджей и музыканты. В спектакле будут звучать зонги – музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока", – говорят в театре.Вместе с ним над постановкой работали художник Евгения Шутина, композитор Антон Макаров, балетмейстер Ирина Галушкина.

https://ria.ru/20221017/premera-1824687745.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр островский , театр, книги