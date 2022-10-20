https://ria.ru/20221020/tayvan-1825372725.html
Китай направил 20 самолетов и три корабля к Тайваню
Китай направил 20 самолетов и три корабля к Тайваню - РИА Новости, 20.10.2022
Китай направил 20 самолетов и три корабля к Тайваню
Вооруженные силы Тайваня в четверг зафиксировали приближение к острову 20 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:25
2022-10-20T14:25
2022-10-20T14:25
в мире
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/14/1494671466_0:88:4001:2338_1920x0_80_0_0_08f368884f52c6b1f4556297302cdeae.jpg
ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в четверг зафиксировали приближение к острову 20 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 20 октября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 20 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что два самолета пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе один противолодочный самолет Y-8 и один самолет радиоэлектронной разведки Y-8.По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221020/tayvan-1825271214.html
https://ria.ru/20221016/kompartiya-1824361151.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/14/1494671466_238:0:3583:2509_1920x0_80_0_0_a4463014b3f54d7b6da2c7b9917b512b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, США, Народно-освободительная армия Китая
Китай направил 20 самолетов и три корабля к Тайваню
Минобороны Тайваня: ВС Китая направили 20 самолетов и три военных корабля к острову
ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости.
Вооруженные силы Тайваня в четверг зафиксировали приближение к острову 20 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует
из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 20 октября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 20 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два самолета пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе один противолодочный самолет Y-8 и один самолет радиоэлектронной разведки Y-8.
По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.