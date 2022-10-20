08:51 20.10.2022 (обновлено: 08:59 20.10.2022)
Пекин смог переманить девять союзников Тайваня, сообщили в МИД КНР
МИД КНР: Пекин смог переманить девять дипломатических союзников Тайваня
© AP Photo / Mary AltafferЗамминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй
© AP Photo / Mary Altaffer
Замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. Архивное фото
ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Китай в последние 10 лет, сталкиваясь с внешним сдерживанием и давлением, смог последовательно "отбить" девять стран, у которых были так называемые "дипломатические отношения" с тайваньской администрацией, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.
"Сталкиваясь с внешним сдерживанием, давлением и необоснованным вмешательством мы развернули непримиримую, решительную и мощную борьбу, последовательно забрав девять стран, у которых были так называемые "дипломатические отношения" с тайваньской администрацией, а приверженность международного сообщества модели "одного Китая" стала более прочной", - заявил Ма Чжаосюй, рассказывая о достижениях китайской дипломатии за последние 10 лет на пресс-конференции в рамках проходящего в Пекине 20-го съезда Компартии Китая.
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По его словам, Пекин "эффективно остановил вмешательство внешних сил в дела Гонконга, последовательно разгромил антикитайские силы, которые осуществляли нападки на Китай и очерняли его, страна отстаивала свои государственные интересы и национальное достоинство".
Он также добавил, что за последние 10 лет число стран, установивших дипломатические отношения с Китаем, выросло с 172 до 181, а количество стран и региональных организаций, с которыми у КНР установлены партнерские отношения, выросло с 41 до 113.
Вместе с тем он напомнил, что за последнее десятилетие Китай и Россия повысили уровень отношений до всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, а в контактах с Вашингтоном Пекин выступал за сохранение правильного направления двусторонних отношений в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
Китай, добавил он, также выступал за выстраивание отношений партнерства с Европой, в то время как сотрудничество Китая с большим количеством развивающихся стран стало более тесными.
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"Дипломатическими союзниками" Тайваня остаются 14 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше их было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать дипломатические связи с Тайванем, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.