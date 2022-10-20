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Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/tarabarin-1825288514.html
Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту
Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту - РИА Новости, 20.10.2022
Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту
Военкомат направил депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и призывавшего россиян не уклоняться от... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:40
2022-10-20T10:54
специальная военная операция на украине
безопасность
владивосток
частичная мобилизация в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Военкомат направил депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и призывавшего россиян не уклоняться от нее, в бригаду морской пехоты.Ранее Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщил РИА Новости, что по повестке должен 20 октября прибыть в военкомат "с вещами". Он выразил уверенность, что "победа будет за нами", и заявил, что "прятаться и бояться не надо".Собеседник предположил, что вновь попадет в разведроту.В прошлом он отслужил срочную службу, был десантником, разведчиком. Ему 45 лет. Избран депутатом думы Владивостока в 2022 году.В марте президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетного наименования "гвардейская".
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безопасность, владивосток, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владивосток, Частичная мобилизация в России
10:40 20.10.2022 (обновлено: 10:54 20.10.2022)
 
Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту

Призывавшего не уклоняться от мобилизации депутата Тарабарина направили в морскую пехоту

© Фото : Партия "Единая Россия"Виктор Тарабарин
Виктор Тарабарин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Партия "Единая Россия"
Виктор Тарабарин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Военкомат направил депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и призывавшего россиян не уклоняться от нее, в бригаду морской пехоты.
Ранее Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщил РИА Новости, что по повестке должен 20 октября прибыть в военкомат "с вещами". Он выразил уверенность, что "победа будет за нами", и заявил, что "прятаться и бояться не надо".
"Явился в военкомат, направили в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота", - сказал РИА Новости Тарабарин.
Собеседник предположил, что вновь попадет в разведроту.
В прошлом он отслужил срочную службу, был десантником, разведчиком. Ему 45 лет. Избран депутатом думы Владивостока в 2022 году.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетного наименования "гвардейская".
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладивостокЧастичная мобилизация в России
 
 
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