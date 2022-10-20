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Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту
Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту - РИА Новости, 20.10.2022
Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту
Военкомат направил депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и призывавшего россиян не уклоняться от... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:40
2022-10-20T10:40
2022-10-20T10:54
специальная военная операция на украине
безопасность
владивосток
частичная мобилизация в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Военкомат направил депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и призывавшего россиян не уклоняться от нее, в бригаду морской пехоты.Ранее Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщил РИА Новости, что по повестке должен 20 октября прибыть в военкомат "с вещами". Он выразил уверенность, что "победа будет за нами", и заявил, что "прятаться и бояться не надо".Собеседник предположил, что вновь попадет в разведроту.В прошлом он отслужил срочную службу, был десантником, разведчиком. Ему 45 лет. Избран депутатом думы Владивостока в 2022 году.В марте президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетного наименования "гвардейская".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владивосток, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владивосток, Частичная мобилизация в России
10:40 20.10.2022 (обновлено: 10:54 20.10.2022)
Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту
Призывавшего не уклоняться от мобилизации депутата Тарабарина направили в морскую пехоту
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Военкомат направил депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и призывавшего россиян не уклоняться от нее, в бригаду морской пехоты.
Ранее Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщил РИА Новости, что по повестке должен 20 октября прибыть в военкомат "с вещами". Он выразил уверенность, что "победа будет за нами", и заявил, что "прятаться и бояться не надо".
"Явился в военкомат, направили в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота", - сказал РИА Новости Тарабарин.
Собеседник предположил, что вновь попадет в разведроту.
В прошлом он отслужил срочную службу, был десантником, разведчиком. Ему 45 лет. Избран депутатом думы Владивостока
в 2022 году.
В марте президент России
Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетного наименования "гвардейская".