https://ria.ru/20221020/tarabarin-1825288514.html

Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту

Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту - РИА Новости, 20.10.2022

Мобилизованного приморского депутата Тарабарина направили в морскую пехоту

Военкомат направил депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и призывавшего россиян не уклоняться от... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:40

2022-10-20T10:40

2022-10-20T10:54

специальная военная операция на украине

безопасность

владивосток

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825292112_0:106:1066:706_1920x0_80_0_0_02f2885fd17e8169fb35fe400089eb86.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Военкомат направил депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и призывавшего россиян не уклоняться от нее, в бригаду морской пехоты.Ранее Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщил РИА Новости, что по повестке должен 20 октября прибыть в военкомат "с вещами". Он выразил уверенность, что "победа будет за нами", и заявил, что "прятаться и бояться не надо".Собеседник предположил, что вновь попадет в разведроту.В прошлом он отслужил срочную службу, был десантником, разведчиком. Ему 45 лет. Избран депутатом думы Владивостока в 2022 году.В марте президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетного наименования "гвардейская".

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владивосток, частичная мобилизация в россии