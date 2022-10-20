Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об успехах своих сыновей на спецоперации - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/synovya-1825472144.html
Кадыров рассказал об успехах своих сыновей на спецоперации
Кадыров рассказал об успехах своих сыновей на спецоперации - РИА Новости, 20.10.2022
Кадыров рассказал об успехах своих сыновей на спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах своих сыновей в спецоперации: вместе с чеченскими бойцами они поучаствовали в ликвидации укрепленного района и... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:22
2022-10-20T18:22
общество
россия
курчалоевский район
грозный
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:128:1233:822_1920x0_80_0_0_92eff92bdfec119b19809d45506ec906.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах своих сыновей в спецоперации: вместе с чеченскими бойцами они поучаствовали в ликвидации укрепленного района и пленении шести украинских военных."Во время нахождения на фронте Ахмат, Эли и Адам Кадыровы прибыли в расположение батальона "Запад-Ахмат" МО РФ. Вместе с бойцами они приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих. С нашей стороны потерь нет. По словам начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, внуки Ахмата-Хаджи Кадырова действовали в бою отважно, хладнокровно, решительно и внесли весомый вклад в успех спецоперации. Ну а что касается пленных, то троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный", - рассказал Кадыров в Telegram-канале.Кадыров ранее встретился с украинскими военнопленными в Грозном, их доставили в регион под конвоем после поездки в ДНР детей и племянников Кадырова - сюжет об этом на телеканале "Россия 1" показали накануне. Глава региона распорядился содержать их не только гуманно, но и с гостеприимством, их накормили национальными блюдами, Кадыров также пообещал военнопленным в будущем возможность вернуться домой.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825097994.html
россия
курчалоевский район
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, курчалоевский район, грозный, рамзан кадыров
Общество, Россия, Курчалоевский район, Грозный, Рамзан Кадыров
18:22 20.10.2022
 
Кадыров рассказал об успехах своих сыновей на спецоперации

Глава Чечни Кадыров сообщил, что его сыновья на спецоперации "действовали решительно"

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах своих сыновей в спецоперации: вместе с чеченскими бойцами они поучаствовали в ликвидации укрепленного района и пленении шести украинских военных.
"Во время нахождения на фронте Ахмат, Эли и Адам Кадыровы прибыли в расположение батальона "Запад-Ахмат" МО РФ. Вместе с бойцами они приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих. С нашей стороны потерь нет. По словам начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, внуки Ахмата-Хаджи Кадырова действовали в бою отважно, хладнокровно, решительно и внесли весомый вклад в успех спецоперации. Ну а что касается пленных, то троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный", - рассказал Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров ранее встретился с украинскими военнопленными в Грозном, их доставили в регион под конвоем после поездки в ДНР детей и племянников Кадырова - сюжет об этом на телеканале "Россия 1" показали накануне. Глава региона распорядился содержать их не только гуманно, но и с гостеприимством, их накормили национальными блюдами, Кадыров также пообещал военнопленным в будущем возможность вернуться домой.
Глав Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 13:52Специальная военная операция на Украине
Кадыров обратился к украинским властям
 
ОбществоРоссияКурчалоевский районГрозныйРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала