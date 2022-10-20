Кадыров рассказал об успехах своих сыновей на спецоперации
Глава Чечни Кадыров сообщил, что его сыновья на спецоперации "действовали решительно"
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 20 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах своих сыновей в спецоперации: вместе с чеченскими бойцами они поучаствовали в ликвидации укрепленного района и пленении шести украинских военных.
"Во время нахождения на фронте Ахмат, Эли и Адам Кадыровы прибыли в расположение батальона "Запад-Ахмат" МО РФ. Вместе с бойцами они приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих. С нашей стороны потерь нет. По словам начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, внуки Ахмата-Хаджи Кадырова действовали в бою отважно, хладнокровно, решительно и внесли весомый вклад в успех спецоперации. Ну а что касается пленных, то троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный", - рассказал Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров ранее встретился с украинскими военнопленными в Грозном, их доставили в регион под конвоем после поездки в ДНР детей и племянников Кадырова - сюжет об этом на телеканале "Россия 1" показали накануне. Глава региона распорядился содержать их не только гуманно, но и с гостеприимством, их накормили национальными блюдами, Кадыров также пообещал военнопленным в будущем возможность вернуться домой.