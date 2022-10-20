https://ria.ru/20221020/svo-1825266378.html

В Днепропетровской области подтвердили удар по критической инфраструктуре

В Днепропетровской области подтвердили удар по критической инфраструктуре - РИА Новости, 20.10.2022

В Днепропетровской области подтвердили удар по критической инфраструктуре

Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T07:57

2022-10-20T07:57

2022-10-20T08:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

в мире

происшествия

жкх

валентин резниченко

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

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днепропетровская область, украина, в мире, происшествия, жкх, валентин резниченко