https://ria.ru/20221020/svo-1825264524.html
В подконтрольных Киеву районах Запорожья объявили воздушную тревогу
В подконтрольных Киеву районах Запорожья объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2022
В подконтрольных Киеву районах Запорожья объявили воздушную тревогу
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревого, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом секретарь областной военной... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T07:30
2022-10-20T07:30
2022-10-20T07:44
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревого, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев.На сегодняшний день российские войска контролируют около 75 процентов Запорожской области. При этом ВСУ продолжают находиться в областном центре — городе Запорожье. Как ранее заявил РИА Новости Рогов, в Запорожской области установится контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будет.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221019/povrezhdeniya-1825233851.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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07:30 20.10.2022 (обновлено: 07:44 20.10.2022)
В подконтрольных Киеву районах Запорожья объявили воздушную тревогу
Власти подконтрольных Киеву районов Запорожской области объявили воздушную тревогу