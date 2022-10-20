https://ria.ru/20221020/svo-1825263449.html
Пленный украинский старшина рассказал про мощные укрепления в Марьинке
Пленный украинский старшина рассказал про мощные укрепления в Марьинке - РИА Новости, 20.10.2022
Пленный украинский старшина рассказал про мощные укрепления в Марьинке
Мощные укрепления в Марьинке, включающие бетонные блиндажи и ходы сообщения, позволят долго оборонять город, заявил РИА Новости старшина разведывательной роты... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T07:05
2022-10-20T07:05
2022-10-20T07:17
специальная военная операция на украине
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украина
марьинка (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Мощные укрепления в Марьинке, включающие бетонные блиндажи и ходы сообщения, позволят долго оборонять город, заявил РИА Новости старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич.По его словам, в городе создали две линии обороны по всей протяженности линии соприкосновения, насытили их артиллерией.На вопрос о том, сколько времени можно обороняться на таких позициях, собеседник агентства ответил: "Я думаю, долго".Город Марьинка, рядом с которым проходит линия соприкосновения, находится под контролем украинских сил. Он расположен в Покровском районе ДНР в 34 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
россия
украина
марьинка (донецкая область)
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в мире, донецкая народная республика, донецк, россия, украина, марьинка (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Украина, Марьинка (Донецкая область)
07:05 20.10.2022 (обновлено: 07:17 20.10.2022)
Пленный украинский старшина рассказал про мощные укрепления в Марьинке
Пленный старшина заявил, что Марьинка укреплена бетонными блиндажами и ходами сообщения