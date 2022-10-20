https://ria.ru/20221020/svo-1825263449.html

Пленный украинский старшина рассказал про мощные укрепления в Марьинке

Пленный украинский старшина рассказал про мощные укрепления в Марьинке - РИА Новости, 20.10.2022

Пленный украинский старшина рассказал про мощные укрепления в Марьинке

Мощные укрепления в Марьинке, включающие бетонные блиндажи и ходы сообщения, позволят долго оборонять город, заявил РИА Новости старшина разведывательной роты... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T07:05

2022-10-20T07:05

2022-10-20T07:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

россия

украина

марьинка (донецкая область)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155312/41/1553124149_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf80c11922e39f8228478b70cec3b35b.jpg

ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Мощные укрепления в Марьинке, включающие бетонные блиндажи и ходы сообщения, позволят долго оборонять город, заявил РИА Новости старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич.По его словам, в городе создали две линии обороны по всей протяженности линии соприкосновения, насытили их артиллерией.На вопрос о том, сколько времени можно обороняться на таких позициях, собеседник агентства ответил: "Я думаю, долго".Город Марьинка, рядом с которым проходит линия соприкосновения, находится под контролем украинских сил. Он расположен в Покровском районе ДНР в 34 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

россия

украина

марьинка (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донецк, россия, украина, марьинка (донецкая область)