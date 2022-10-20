https://ria.ru/20221020/svo-1825261979.html

Комбат "Индус" оценил ситуацию на угледарском направлении

Комбат "Индус" оценил ситуацию на угледарском направлении - РИА Новости, 20.10.2022

Комбат "Индус" оценил ситуацию на угледарском направлении

Оперативная обстановка на угледарском направлении остается стабильно напряженной, противник не перестает прощупывать линию фронта вылазками... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T06:34

2022-10-20T06:34

2022-10-20T06:41

специальная военная операция на украине

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войска воздушно-космической обороны

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ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Оперативная обстановка на угледарском направлении остается стабильно напряженной, противник не перестает прощупывать линию фронта вылазками разведывательно-диверсионных групп, при этом враг избегает большого сосредоточения техники в одном месте, опасаясь моментальных ударов российской артиллерии и ВКС, рассказал корреспонденту РИА Новости командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Индус"."От Великой Новоселовки до Угледара действуют короткие мобильные группы, пытаются пешими захватами, пытаются в обход без большого применения техники. Мы готовы, мы предупреждены, проводим фортификационные работы, проводим обучение, дополнительное минирование, пристреливаем огневые точки, учимся взаимодействовать с артиллерией, пехотой и БПЛА, готовы к любому развитию событий", — отметил собеседник агентства.Угледар — город, который находится под контролем украинских вооруженных формирований с 2014 года, и это направление — одно из приоритетных и стратегически важных для полного освобождения Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, россия, украина