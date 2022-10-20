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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.10.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району на западе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T06:10

2022-10-20T06:10

2022-10-20T06:10

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району на западе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02:50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

украина

россия

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