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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.10.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району на западе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T06:10
2022-10-20T06:10
2022-10-20T06:10
специальная военная операция на украине
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петровский район
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району на западе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02:50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка