https://ria.ru/20221020/svo-1825261427.html
Украинский пленный рассказал, как спецназ нарушал Минские соглашения
Украинский пленный рассказал, как спецназ нарушал Минские соглашения - РИА Новости, 20.10.2022
Украинский пленный рассказал, как спецназ нарушал Минские соглашения
Во время так называемой "антитеррористической операции" (АТО) украинский спецназ нарушал предусмотренный Минскими соглашениями режим тишины на линии... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T06:06
2022-10-20T06:06
2022-10-20T09:55
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Во время так называемой "антитеррористической операции" (АТО) украинский спецназ нарушал предусмотренный Минскими соглашениями режим тишины на линии соприкосновения, вызывая ответные удары по своим сослуживцам, сообщил РИА Новости замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск, подполковник Валентин Алтухов."Силы спецоперации, они нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает", — пояснил Алтухов.По его словам, это происходило несмотря на то, что от военных требовали соблюдения тишины и даже вводили выплаты за отсутствие нарушений.Москва неоднократно заявляла, что Украина не выполняла Минские соглашения и затягивала переговоры по урегулированию конфликта. Западу в течение нескольких лет не удавалось повлиять на киевский режим.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221020/svo-1825260890.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удары по жилым домам и нарушение минских соглашений – пленные солдаты ВСУ о тактике ведения боя
Удары по жилым домам и нарушение минских соглашений – пленные солдаты ВСУ о тактике ведения боя
2022-10-20T06:06
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в мире, киев, донецк, луганск, донбасс, украина, россия, минские соглашения
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецк, Луганск, Донбасс, Украина, Россия, Минские соглашения
06:06 20.10.2022 (обновлено: 09:55 20.10.2022)
Украинский пленный рассказал, как спецназ нарушал Минские соглашения
Пленный заявил, что украинский спецназ нарушал Минские соглашения, вызывая огонь по своим