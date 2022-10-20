https://ria.ru/20221020/svo-1825260890.html

Украинские силовики пытали пленных россиян током, рассказал очевидец

Украинские силовики пытали пленных россиян током, рассказал очевидец - РИА Новости, 20.10.2022

Украинские силовики пытали пленных россиян током, рассказал очевидец

Российских военных, попавших в плен на Украине, местные силовики пытали током, голодом, а также избивали, рассказал РИА Новости очевидец, военнослужащий ДНР... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T05:42

2022-10-20T05:42

2022-10-20T09:37

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ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Российских военных, попавших в плен на Украине, местные силовики пытали током, голодом, а также избивали, рассказал РИА Новости очевидец, военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий."Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток. В общем, ребята оттуда выходили еще более поникшими, побитыми и изувеченными", — подчеркнул собеседник агентства.Его слова подтвердил военный из ЛНР Михаил Янко, также освобожденный из плена. По его словам, в печально известной тюрьме "Спортзал" людям выдавали по куску хлеба размером со спичечный коробок.Егильницкий в свою очередь рассказал, что помещение, где содержались пленные, не отапливалось."Там было холодно, и им кидали просто половую тряпку, чтобы они ей укрылись. Так происходило неделями, и их постепенно вызывали всех куда-то в соседнюю комнату, где постоянно были слышны какие-то крики", — добавил собеседник агентства.Бывший пленный отметил, что к россиянам относились особенно плохо, даже по сравнению с бойцами из Донбасса."Именно русские, у них сложный путь, когда они попадают в плен, ими занимаются СБУ, и, ну они на разных этапах с ними по-разному обходятся. Но всегда это, насколько я слышал, это всегда плохо... И вот эта история про "Спортзал" — они говорят, что нам после этого особо ничего не страшно, потому что это ужас настоящий", — сказал Егильницкий.Во вторник факты военных преступлений украинских силовиков признала комиссия СПЧ ООН, в докладе которой говорится, что российских военнопленных пытали и расстреливали в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года.

https://ria.ru/20221020/svo-1825257670.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Голод, пытки током и избиение – освобожденные из плена россияне об обращении с пленными на Украине Голод, пытки током и избиение – освобожденные из плена россияне об обращении с пленными на Украине 2022-10-20T05:42 true PT1M48S

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