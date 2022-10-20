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Украинские войска выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/svo-1825259895.html
Украинские войска выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору
Украинские войска выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору - РИА Новости, 20.10.2022
Украинские войска выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору
Украинские войска в 1.00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:43
2022-10-20T04:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
россия
происшествия
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска в 1.00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 по населенному пункту Червоный Прапор с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия, РСЗО HIMARS
04:43 20.10.2022
 
Украинские войска выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору

© РИА НовостиОбломки боеприпаса HIMARS
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости
Обломки боеприпаса HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска в 1.00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 по населенному пункту Червоный Прапор с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщили в представительстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссияПроисшествияРСЗО HIMARS
 
 
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