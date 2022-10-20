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Украинские войска выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору

Украинские войска выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору - РИА Новости, 20.10.2022

Украинские войска выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору

Украинские войска в 1.00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T04:43

2022-10-20T04:43

2022-10-20T04:43

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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска в 1.00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 по населенному пункту Червоный Прапор с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия, рсзо himars