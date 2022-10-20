https://ria.ru/20221020/svo-1825259283.html
Комбат "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой
Комбат "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой - РИА Новости, 20.10.2022
Комбат "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой
Воюющий на угледарском направлении командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Индус", говоря о ситуации в Херсонской области, сравнил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:15
2022-10-20T04:15
2022-10-20T04:16
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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киев
украина
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Воюющий на угледарском направлении командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Индус", говоря о ситуации в Херсонской области, сравнил украинские вооруженные формирования с обезьяной с гранатой."Прогнозировать, что может сделать обезьяна с гранатой, как я называю наших оппонентов, неизвестно. Конечно, хотелось бы, конечно, чтобы они наконец-то капитулировали и поняли, либо развернули свои танки и пошли на Киев... Сейчас все внимание приковано к херсонскому направлению... Как я вижу: если у нас на херсонском направлении группируются такие силы, как я бы это сделал - показал здесь, а ударил там. Это классическая армейская схема… Поэтому продолжается дополнительное обучение личного состава, фортификационные работы, маскировочные работы, минирование. Мы тоже готовы к любому развитию событий", - рассказал РИА Новости комбат.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого берега Днепра на левый, за неделю планируют вывезти до 60 тысяч человек. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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04:15 20.10.2022 (обновлено: 04:16 20.10.2022)
Комбат "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой
Командир батальона ДНР позывным "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой