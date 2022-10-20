Рейтинг@Mail.ru
Комбат "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/svo-1825259283.html
Комбат "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой
Комбат "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой - РИА Новости, 20.10.2022
Комбат "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой
Воюющий на угледарском направлении командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Индус", говоря о ситуации в Херсонской области, сравнил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:15
2022-10-20T04:16
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
донецкая народная республика
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776444816_241:228:3090:1831_1920x0_80_0_0_f301eb2cf13ef6f664bc7d4522fda124.jpg
ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Воюющий на угледарском направлении командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Индус", говоря о ситуации в Херсонской области, сравнил украинские вооруженные формирования с обезьяной с гранатой."Прогнозировать, что может сделать обезьяна с гранатой, как я называю наших оппонентов, неизвестно. Конечно, хотелось бы, конечно, чтобы они наконец-то капитулировали и поняли, либо развернули свои танки и пошли на Киев... Сейчас все внимание приковано к херсонскому направлению... Как я вижу: если у нас на херсонском направлении группируются такие силы, как я бы это сделал - показал здесь, а ударил там. Это классическая армейская схема… Поэтому продолжается дополнительное обучение личного состава, фортификационные работы, маскировочные работы, минирование. Мы тоже готовы к любому развитию событий", - рассказал РИА Новости комбат.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого берега Днепра на левый, за неделю планируют вывезти до 60 тысяч человек. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
донецкая народная республика
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776444816_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_ee3f8b7c815b6981aa5ed867936033ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , донецкая народная республика, киев, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
04:15 20.10.2022 (обновлено: 04:16 20.10.2022)
 
Комбат "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой

Командир батальона ДНР позывным "Индус" сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Воюющий на угледарском направлении командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Индус", говоря о ситуации в Херсонской области, сравнил украинские вооруженные формирования с обезьяной с гранатой.
"Прогнозировать, что может сделать обезьяна с гранатой, как я называю наших оппонентов, неизвестно. Конечно, хотелось бы, конечно, чтобы они наконец-то капитулировали и поняли, либо развернули свои танки и пошли на Киев... Сейчас все внимание приковано к херсонскому направлению... Как я вижу: если у нас на херсонском направлении группируются такие силы, как я бы это сделал - показал здесь, а ударил там. Это классическая армейская схема… Поэтому продолжается дополнительное обучение личного состава, фортификационные работы, маскировочные работы, минирование. Мы тоже готовы к любому развитию событий", - рассказал РИА Новости комбат.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого берега Днепра на левый, за неделю планируют вывезти до 60 тысяч человек. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала