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Источник раскрыл данные о применении российских дронов-камикадзе на Украине - РИА Новости, 20.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/svo-1825258182.html
Источник раскрыл данные о применении российских дронов-камикадзе на Украине
Источник раскрыл данные о применении российских дронов-камикадзе на Украине - РИА Новости, 20.10.2022
Источник раскрыл данные о применении российских дронов-камикадзе на Украине
Вооруженные силы России применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе, сообщил РИА... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:45
2022-10-20T03:55
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
вооруженные силы рф
беспилотник "куб"
беспилотник "ланцет"
zala aero
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе, сообщил РИА Новости информированный источник."С начала спецоперации на Украине российскими военными было применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идет о беспилотниках "Куб" и двух видах "Ланцетов", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что "российские дроны-камикадзе, в частности, показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа, включая станции контрбатарейной борьбы и РЛС системы ПВО Украины".Кроме того, барражирующие боеприпасы высокоэффективны для поражения живой силы противника как на открытом месте, так и в укрытиях.Беспилотники "Куб" и "Ланцет" разработаны компанией Zala Aero.У "Кубов" характерная форма за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.В свою очередь, у базовой версии "Ланцета" — два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж. Беспилотник способен нести боевую часть в три килограмма. Его максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров.Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.
https://ria.ru/20220923/pentagon-1818155233.html
https://ria.ru/20221019/povrezhdeniya-1825233851.html
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технологии, россия, украина, вооруженные силы рф, беспилотник "куб", беспилотник "ланцет", zala aero
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Беспилотник "Куб", Беспилотник "Ланцет", Zala Aero
03:45 20.10.2022 (обновлено: 03:55 20.10.2022)
 
Источник раскрыл данные о применении российских дронов-камикадзе на Украине

ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе, сообщил РИА Новости информированный источник.
"С начала спецоперации на Украине российскими военными было применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идет о беспилотниках "Куб" и двух видах "Ланцетов", — отметил собеседник агентства.
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Он добавил, что "российские дроны-камикадзе, в частности, показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа, включая станции контрбатарейной борьбы и РЛС системы ПВО Украины".
Кроме того, барражирующие боеприпасы высокоэффективны для поражения живой силы противника как на открытом месте, так и в укрытиях.
"Не в последнюю очередь эта эффективность обеспечивается низким уровнем физических полей БПЛА — они малозаметны и в радиолокационном, и в тепловом, и в видимом, и в акустическом диапазонах. Украинские боевики успевают услышать подлетающий дрон только в самый последний момент, когда уже слишком поздно", — сообщил собеседник.
Беспилотники "Куб" и "Ланцет" разработаны компанией Zala Aero.
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У "Кубов" характерная форма за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.
В свою очередь, у базовой версии "Ланцета" — два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж. Беспилотник способен нести боевую часть в три килограмма. Его максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров.
Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаВооруженные силы РФБеспилотник "Куб"Беспилотник "Ланцет"Zala Aero
 
 
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