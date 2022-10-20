https://ria.ru/20221020/svo-1825257450.html

ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявили власти района

ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявили власти района - РИА Новости, 20.10.2022

ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявили власти района

Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T03:15

2022-10-20T03:15

2022-10-20T06:43

специальная военная операция на украине

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле."Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена", — подчеркнул Леонтьев.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру, но власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

https://ria.ru/20221019/proryv-1825208256.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , каховская гэс, украина, россия, в мире