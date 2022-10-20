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ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявили власти района - РИА Новости, 20.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/svo-1825257450.html
ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявили власти района
ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявили власти района - РИА Новости, 20.10.2022
ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявили власти района
Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:15
2022-10-20T06:43
специальная военная операция на украине
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
каховская гэс
украина
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле."Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена", — подчеркнул Леонтьев.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру, но власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
https://ria.ru/20221019/proryv-1825208256.html
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владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , каховская гэс, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область , Каховская ГЭС, Украина, Россия, В мире
03:15 20.10.2022 (обновлено: 06:43 20.10.2022)
 
ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявили власти района

Глава Каховского района Леонтьев заявил, что ВСУ могут атаковать ГЭС морскими минами

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин. — Прим. ред.) существует", — отметил Леонтьев.

По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле.
"Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена", — подчеркнул Леонтьев.
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Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
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