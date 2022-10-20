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Украинские войска выпустили пять снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили пять снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 20.10.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска за три минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T00:41

2022-10-20T00:41

2022-10-20T00:41

специальная военная операция на украине

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куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела повреждены домостроения по улице Советской Армии в Киевском районе и по улице Курнатовского в Куйбышевском районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, россия, украина