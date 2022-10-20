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Украинские войска выпустили пять снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 20.10.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска за три минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T00:41
2022-10-20T00:41
2022-10-20T00:41
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела повреждены домостроения по улице Советской Армии в Киевском районе и по улице Курнатовского в Куйбышевском районе.
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Украинские войска выпустили пять снарядов по двум районам Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять снарядов по двум районам Донецка