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В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2022
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти в своих Telegram-каналах. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T00:35
2022-10-20T00:35
2022-10-20T00:42
специальная военная операция на украине
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полтавская область
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вооруженные силы рф
николаевская область
черкасская область
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти в своих Telegram-каналах.Также сообщения о воздушной тревоге после полуночи появились в Telegram-каналах главы Черкасской военной обладминистрации Игоря Табурца и Полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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00:35 20.10.2022 (обновлено: 00:42 20.10.2022)
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
Власти Николаевской, Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу