Рейтинг@Mail.ru
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/svo-1825250875.html
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2022
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти в своих Telegram-каналах. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T00:35
2022-10-20T00:42
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
россия
вооруженные силы рф
николаевская область
черкасская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144043/81/1440438104_0:437:2087:1611_1920x0_80_0_0_505f3dce5dc13c3d750c8a96e90ea49c.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти в своих Telegram-каналах.Также сообщения о воздушной тревоге после полуночи появились в Telegram-каналах главы Черкасской военной обладминистрации Игоря Табурца и Полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
украина
россия
николаевская область
черкасская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144043/81/1440438104_0:242:2087:1807_1920x0_80_0_0_7f388dfa90cbdd67fd9528fbf0ca5176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, полтавская область, украина, россия, вооруженные силы рф, николаевская область, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Черкасская область
00:35 20.10.2022 (обновлено: 00:42 20.10.2022)
 
В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу

Власти Николаевской, Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в медиабанкВид на пригород Полтавы. Архивное фото
Вид на пригород Полтавы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
Вид на пригород Полтавы. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти в своих Telegram-каналах.

"Воздушная тревога. Вся область. 0.19", — говорится в публикации главы Николаевской областной администрации Виталия Кима.

Также сообщения о воздушной тревоге после полуночи появились в Telegram-каналах главы Черкасской военной обладминистрации Игоря Табурца и Полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина.
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаРоссияВооруженные силы РФНиколаевская областьЧеркасская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала