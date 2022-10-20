https://ria.ru/20221020/svo-1825250746.html

При обстреле Донецка пострадало здание районной администрации

При обстреле Донецка пострадало здание районной администрации - РИА Новости, 20.10.2022

При обстреле Донецка пострадало здание районной администрации

В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадало здание администрации Ворошиловского района, говорится в сообщении штаба территориальной обороны... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T00:31

2022-10-20T00:31

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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадало здание администрации Ворошиловского района, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."️ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ворошиловский район Донецка. В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка по улице Артема", - сообщили в штабе.Как передает корреспондент РИА Новости, в здании администрации по улице Артема выбило стекла. На месте находятся экстренные службы."Жертв нет", - сообщил агентству работающий на месте обстрела по улице Артема, 74 представитель МЧС.Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, россия