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Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/svo-1825249804.html
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 20.10.2022
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T00:13
2022-10-20T00:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина
00:13 20.10.2022
 
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов крупного калибра
Осколки снарядов крупного калибра - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов крупного калибра. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраина
 
 
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