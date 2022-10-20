https://ria.ru/20221020/svo-1825249804.html

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 20.10.2022

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T00:13

2022-10-20T00:13

2022-10-20T00:13

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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

россия

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина