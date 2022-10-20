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В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за угрозы минирования
В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 20.10.2022
В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за угрозы минирования
Сотрудники и посетители в четверг эвакуированы из 13 судов Москвы из-за угрозы минирования, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:50
2022-10-20T17:50
2022-10-20T18:44
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники и посетители в четверг эвакуированы из 13 судов Москвы из-за угрозы минирования, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников."По электронной почте в суды приходили письма с угрозами минирования зданий, сейчас эвакуированы и обследуются с саперами помещения Коптевского, Головинского, Измайловского, Мещанского, Тверского, Дорогомиловской, Симоновского, Никулинского, Кунцевского, Таганского, Лефортовского, Басманного и Солнцевского судов. Причем, я хочу отметить, что некоторые из них досматриваются второй раз, подобные сообщения уже приходили утром", - сказал собеседник агентства.Ранее в московские суды неоднократно приходили подобные сообщения с угрозами минирования, однако во всех случаях они оказывались ложными. То же касается других объектов как в Москве, так и в других регионах России - очередная волна минирований продолжается с 2019 года.
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происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
17:50 20.10.2022 (обновлено: 18:44 20.10.2022)
В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за угрозы минирования
В Москве 13 судов эвакуировали из-за угроз минирования, некоторые — второй раз за день
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники и посетители в четверг эвакуированы из 13 судов Москвы из-за угрозы минирования, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников.
"По электронной почте в суды приходили письма с угрозами минирования зданий, сейчас эвакуированы и обследуются с саперами помещения Коптевского, Головинского, Измайловского, Мещанского, Тверского, Дорогомиловской, Симоновского, Никулинского, Кунцевского, Таганского, Лефортовского, Басманного и Солнцевского судов. Причем, я хочу отметить, что некоторые из них досматриваются второй раз, подобные сообщения уже приходили утром", - сказал собеседник агентства.
Ранее в московские суды неоднократно приходили подобные сообщения с угрозами минирования, однако во всех случаях они оказывались ложными. То же касается других объектов как в Москве, так и в других регионах России
- очередная волна минирований продолжается с 2019 года.