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В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за угрозы минирования

В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 20.10.2022

В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за угрозы минирования

Сотрудники и посетители в четверг эвакуированы из 13 судов Москвы из-за угрозы минирования, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:50

2022-10-20T17:50

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники и посетители в четверг эвакуированы из 13 судов Москвы из-за угрозы минирования, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников."По электронной почте в суды приходили письма с угрозами минирования зданий, сейчас эвакуированы и обследуются с саперами помещения Коптевского, Головинского, Измайловского, Мещанского, Тверского, Дорогомиловской, Симоновского, Никулинского, Кунцевского, Таганского, Лефортовского, Басманного и Солнцевского судов. Причем, я хочу отметить, что некоторые из них досматриваются второй раз, подобные сообщения уже приходили утром", - сказал собеседник агентства.Ранее в московские суды неоднократно приходили подобные сообщения с угрозами минирования, однако во всех случаях они оказывались ложными. То же касается других объектов как в Москве, так и в других регионах России - очередная волна минирований продолжается с 2019 года.

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происшествия, москва, россия, московский городской суд