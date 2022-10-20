https://ria.ru/20221020/stavropole-1825387014.html

На Ставрополье за год на треть выросло количество ярмарочных площадок

На Ставрополье за год на треть выросло количество ярмарочных площадок - РИА Новости, 20.10.2022

На Ставрополье за год на треть выросло количество ярмарочных площадок

Ставропольском крае на 30 процентов по сравнению с прошлым годом увеличилось количество площадок для проведения ярмарок, где производители или их официальные... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:04

2022-10-20T15:04

2022-10-20T15:04

ставропольский край

владимир владимиров

ставрополь

кисловодск

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СТАВРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В Ставропольском крае на 30 процентов по сравнению с прошлым годом увеличилось количество площадок для проведения ярмарок, где производители или их официальные представители без оплаты торгового места могут реализовать собственную продукцию, сообщил РИА Новости представитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию."Так, в октябре этого года заработала 491 ярмарочная площадка. В начале года их было 350, а в прошлом году – 228. Лидерами являются Ставрополь, Кисловодск, Минераловодский, Курский, Андроповский округа. Еженедельно проводится свыше 700 ярмарок разных форматов, около четверти из них организуются муниципалитетами и проводятся в выходные дни", – сказал собеседник агентства, напомнив, что работа в этом направлении ведется по поручению главы региона Владимира Владимирова в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".На проведенных ярмарках реализованы около 17 тысяч тонн продукции (в 2021 году – около 14 тысяч тонн). Возрос на 34 процента и товарооборот на ярмарках. Увеличилось количество участников. Еженедельно по всему краю торгуют порядка двух тысяч предпринимателей. Также по поручению главы региона в текущем году создано 56 площадок на 230 торговых мест для проведения "мини-ярмарок". Они работают в 15 округах Ставропольского края."Мы продолжаем совместную работу с муниципалитетами по организации максимально комфортных условий для производителей по реализации и для граждан по приобретению сельскохозяйственной продукции по справедливым ценам. Особенно востребованы ярмарки выходного дня и тематические, на которые привлекаем непосредственно производителей, избегая посреднические звенья. Ставропольские ярмарки всех форматов имеют единое оформление. Наши земляки могут отличить их по вывескам и баннерам "Покупай ставропольское", которые гарантируют высокое качество и привлекательную цену продукции", – сообщил председатель профильного комитета Денис Полюбин

https://ria.ru/20221018/syre-1824899127.html

ставрополь

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, ставрополь, кисловодск