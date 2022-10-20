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Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность - РИА Новости, 20.10.2022
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Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность
Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность - РИА Новости, 20.10.2022
Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность
Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал Великобритании как можно скорее обрести стабильность после того, как премьер-министр Лиз Трасс заявила об уходе со... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:45
2022-10-20T17:04
в мире
лиз трасс
эммануэль макрон
великобритания
франция
брюссель
евросоюз
отставка трасс с поста премьера британии
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал Великобритании как можно скорее обрести стабильность после того, как премьер-министр Лиз Трасс заявила об уходе со своего поста в четверг.Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и пробыла на посту всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Я имел возможность неоднократно встретиться с Лиз Трасс, мы также встречались на этой неделе. У нас выстроились рабочие отношения. Я желаю, чтобы, в любом случае, Великобритания как можно скорее обрела стабильность и могла прогрессировать. Это хорошо для Франции и для Европы", - завил Макрон по прибытии на саммит ЕС 20-21 октября в Брюсселе.
https://ria.ru/20221020/trass-1825402767.html
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в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, великобритания, франция, брюссель, евросоюз, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Эммануэль Макрон, Великобритания, Франция, Брюссель, Евросоюз, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:45 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
 
Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность

Президент Франции Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал Великобритании как можно скорее обрести стабильность после того, как премьер-министр Лиз Трасс заявила об уходе со своего поста в четверг.
Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и пробыла на посту всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
"Я имел возможность неоднократно встретиться с Лиз Трасс, мы также встречались на этой неделе. У нас выстроились рабочие отношения. Я желаю, чтобы, в любом случае, Великобритания как можно скорее обрела стабильность и могла прогрессировать. Это хорошо для Франции и для Европы", - завил Макрон по прибытии на саммит ЕС 20-21 октября в Брюсселе.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 15:47
В МИД России прокомментировали отставку Трасс
 
В миреЛиз ТрассЭммануэль МакронВеликобританияФранцияБрюссельЕвросоюзОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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