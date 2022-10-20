https://ria.ru/20221020/stabilnost-1825427364.html

Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность

Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность - РИА Новости, 20.10.2022

Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал Великобритании как можно скорее обрести стабильность после того, как премьер-министр Лиз Трасс заявила об уходе со... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:45

2022-10-20T16:45

2022-10-20T17:04

в мире

лиз трасс

эммануэль макрон

великобритания

франция

брюссель

евросоюз

отставка трасс с поста премьера британии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал Великобритании как можно скорее обрести стабильность после того, как премьер-министр Лиз Трасс заявила об уходе со своего поста в четверг.Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и пробыла на посту всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Я имел возможность неоднократно встретиться с Лиз Трасс, мы также встречались на этой неделе. У нас выстроились рабочие отношения. Я желаю, чтобы, в любом случае, Великобритания как можно скорее обрела стабильность и могла прогрессировать. Это хорошо для Франции и для Европы", - завил Макрон по прибытии на саммит ЕС 20-21 октября в Брюсселе.

https://ria.ru/20221020/trass-1825402767.html

великобритания

франция

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, великобритания, франция, брюссель, евросоюз, отставка трасс с поста премьера британии