https://ria.ru/20221020/ssha-1825527587.html

Американский сенатор призвал не тратиться на Саудовскую Аравию

Американский сенатор призвал не тратиться на Саудовскую Аравию - РИА Новости, 20.10.2022

Американский сенатор призвал не тратиться на Саудовскую Аравию

США должны сократить расходы при сотрудничестве с Саудовской Аравией, заявил американский сенатор Крис Мерфи. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:36

2022-10-20T23:36

2022-10-20T23:47

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крис мерфи (сенатор сша)

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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. США должны сократить расходы при сотрудничестве с Саудовской Аравией, заявил американский сенатор Крис Мерфи.Мерфи подчеркнул, что присутствие американского персонала и техники в ближневосточном королевстве в рамках сотрудничества в сфере безопасности слишком значительно. Официальные лица должны спросить себя, нужна ли стране такая вовлеченность в соперничество Саудовской Аравии и Ирана за региональную гегемонию, указал он.Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Решение альянса вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.На фоне этого громче зазвучали голоса демократов, желающих запретить поставки ключевых вооружений ближневосточному королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности.МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ продиктовано исключительно экономическими соображениями и его приняли все страны — участницы сделки. Ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от продаваемых Москвой энергоресурсов.

https://ria.ru/20221020/araviya-1825407580.html

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саудовская аравия

вашингтон (штат)

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, крис мерфи (сенатор сша), саудовская аравия, вашингтон (штат), сша, опек