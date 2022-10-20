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Американский сенатор призвал не тратиться на Саудовскую Аравию - РИА Новости, 20.10.2022
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Американский сенатор призвал не тратиться на Саудовскую Аравию
Американский сенатор призвал не тратиться на Саудовскую Аравию - РИА Новости, 20.10.2022
Американский сенатор призвал не тратиться на Саудовскую Аравию
США должны сократить расходы при сотрудничестве с Саудовской Аравией, заявил американский сенатор Крис Мерфи. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T23:36
2022-10-20T23:47
в мире
цены на нефть
крис мерфи (сенатор сша)
саудовская аравия
вашингтон (штат)
сша
опек
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. США должны сократить расходы при сотрудничестве с Саудовской Аравией, заявил американский сенатор Крис Мерфи.Мерфи подчеркнул, что присутствие американского персонала и техники в ближневосточном королевстве в рамках сотрудничества в сфере безопасности слишком значительно. Официальные лица должны спросить себя, нужна ли стране такая вовлеченность в соперничество Саудовской Аравии и Ирана за региональную гегемонию, указал он.Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Решение альянса вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.На фоне этого громче зазвучали голоса демократов, желающих запретить поставки ключевых вооружений ближневосточному королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности.МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ продиктовано исключительно экономическими соображениями и его приняли все страны — участницы сделки. Ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от продаваемых Москвой энергоресурсов.
https://ria.ru/20221020/araviya-1825407580.html
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в мире, цены на нефть, крис мерфи (сенатор сша), саудовская аравия, вашингтон (штат), сша, опек
В мире, Цены на нефть, Крис Мерфи (сенатор США), Саудовская Аравия, Вашингтон (штат), США, ОПЕК
23:36 20.10.2022 (обновлено: 23:47 20.10.2022)
 
Американский сенатор призвал не тратиться на Саудовскую Аравию

Американский сенатор Мерфи призвал не тратиться на Саудовскую Аравию в нынешних объемах

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. США должны сократить расходы при сотрудничестве с Саудовской Аравией, заявил американский сенатор Крис Мерфи.

"Я не выступаю за полный отказ от сотрудничества в области безопасности, я просто думаю, что нам следует поскупиться в отношении того, как мы взаимодействуем с Саудовской Аравией, и в отношении споров, в которых мы готовы их поддерживать", — сказал конгрессмен в подкомитете сената.

Мерфи подчеркнул, что присутствие американского персонала и техники в ближневосточном королевстве в рамках сотрудничества в сфере безопасности слишком значительно. Официальные лица должны спросить себя, нужна ли стране такая вовлеченность в соперничество Саудовской Аравии и Ирана за региональную гегемонию, указал он.
Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Решение альянса вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.
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МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ продиктовано исключительно экономическими соображениями и его приняли все страны — участницы сделки. Ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от продаваемых Москвой энергоресурсов.
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В миреЦены на нефтьКрис Мерфи (сенатор США)Саудовская АравияВашингтон (штат)СШАОПЕК
 
 
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