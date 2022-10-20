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МИД пообещал ответ на задержание россиян за границей по запросу США - РИА Новости, 20.10.2022
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МИД пообещал ответ на задержание россиян за границей по запросу США
МИД пообещал ответ на задержание россиян за границей по запросу США - РИА Новости, 20.10.2022
МИД пообещал ответ на задержание россиян за границей по запросу США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержания по требованию властей США ряда российских граждан, заявила, что охота за россиянами по... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:43
2022-10-20T16:05
россия
сша
италия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержания по требованию властей США ряда российских граждан, заявила, что охота за россиянами по линии американских спецслужб будет только расширяться. Москва ответит на подобные враждебные действия."Рассматриваем задержания в Италии и Германии российских граждан по запросу американского минюста для их последующей экстрадиции в США как продолжение развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян, к которым имеются "претензии", для их последующего гарантированного осуждения американской карательной юстицией на длительные сроки заключения", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства."Цинизм этой ситуации в том, что речь идет о взятии заложников для их дальнейшего использования в политических целях. Обвинения в очередной раз предъявляются в экстерриториальном порядке в связи с якобы нарушениями национального санкционного законодательства США", - отметила официальный представитель МИД РФ. Она констатировала, что в рамках фактической вовлеченности Вашингтона в ситуацию на Украине в качестве стороны конфликта "налицо ещё одна попытка устроить показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом"."Понятно, что охота за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб будет только расширяться. Подобные враждебные действия, разумеется, без ответа не останутся", - добавила Захарова"МИД России вновь призывает всех, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны, а также государства, с которыми у Вашингтона действуют двусторонние договоренности об экстрадиции", - заключила она.
https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html
https://ria.ru/20221020/zaderzhaniya-1825314404.html
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россия, сша, италия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Италия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:43 20.10.2022 (обновлено: 16:05 20.10.2022)
 
МИД пообещал ответ на задержание россиян за границей по запросу США

МИД предостерег россиян, подозревающих интерес к себе со стороны США, от поездок за рубеж

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержания по требованию властей США ряда российских граждан, заявила, что охота за россиянами по линии американских спецслужб будет только расширяться. Москва ответит на подобные враждебные действия.
"Рассматриваем задержания в Италии и Германии российских граждан по запросу американского минюста для их последующей экстрадиции в США как продолжение развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян, к которым имеются "претензии", для их последующего гарантированного осуждения американской карательной юстицией на длительные сроки заключения", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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"Цинизм этой ситуации в том, что речь идет о взятии заложников для их дальнейшего использования в политических целях. Обвинения в очередной раз предъявляются в экстерриториальном порядке в связи с якобы нарушениями национального санкционного законодательства США", - отметила официальный представитель МИД РФ. Она констатировала, что в рамках фактической вовлеченности Вашингтона в ситуацию на Украине в качестве стороны конфликта "налицо ещё одна попытка устроить показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом".
"Понятно, что охота за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб будет только расширяться. Подобные враждебные действия, разумеется, без ответа не останутся", - добавила Захарова
"МИД России вновь призывает всех, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны, а также государства, с которыми у Вашингтона действуют двусторонние договоренности об экстрадиции", - заключила она.
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12:08
Случаи ареста россиян по запросу США в третьих странах в 2018-2022 годах
 
РоссияСШАИталияМария ЗахароваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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