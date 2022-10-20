https://ria.ru/20221020/ssha-1825400799.html

МИД пообещал ответ на задержание россиян за границей по запросу США

МИД пообещал ответ на задержание россиян за границей по запросу США - РИА Новости, 20.10.2022

МИД пообещал ответ на задержание россиян за границей по запросу США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержания по требованию властей США ряда российских граждан, заявила, что охота за россиянами по... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:43

2022-10-20T15:43

2022-10-20T16:05

россия

сша

италия

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810659745_278:391:3223:2048_1920x0_80_0_0_24dea70b0ce366e5f7564161e50da5a7.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержания по требованию властей США ряда российских граждан, заявила, что охота за россиянами по линии американских спецслужб будет только расширяться. Москва ответит на подобные враждебные действия."Рассматриваем задержания в Италии и Германии российских граждан по запросу американского минюста для их последующей экстрадиции в США как продолжение развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян, к которым имеются "претензии", для их последующего гарантированного осуждения американской карательной юстицией на длительные сроки заключения", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства."Цинизм этой ситуации в том, что речь идет о взятии заложников для их дальнейшего использования в политических целях. Обвинения в очередной раз предъявляются в экстерриториальном порядке в связи с якобы нарушениями национального санкционного законодательства США", - отметила официальный представитель МИД РФ. Она констатировала, что в рамках фактической вовлеченности Вашингтона в ситуацию на Украине в качестве стороны конфликта "налицо ещё одна попытка устроить показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом"."Понятно, что охота за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб будет только расширяться. Подобные враждебные действия, разумеется, без ответа не останутся", - добавила Захарова"МИД России вновь призывает всех, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны, а также государства, с которыми у Вашингтона действуют двусторонние договоренности об экстрадиции", - заключила она.

https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html

https://ria.ru/20221020/zaderzhaniya-1825314404.html

россия

сша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, италия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)