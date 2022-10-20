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МИД заявил о готовности к диалогу с США по контролю над вооружениями
МИД заявил о готовности к диалогу с США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 20.10.2022
МИД заявил о готовности к диалогу с США по контролю над вооружениями
Москва открыта к диалогу с США по деэскалации и контролю над вооружениями, при этом заявления Вашингтона о готовности к переговорам с РФ по соглашению на смену... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:41
2022-10-20T13:41
2022-10-20T13:57
в мире
сша
россия
снв
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оружие
вооружение
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва открыта к диалогу с США по деэскалации и контролю над вооружениями, при этом заявления Вашингтона о готовности к переговорам с РФ по соглашению на смену СНВ не подкрепляются предметными обращениями, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подобные пробросы американцы не подкрепляют какими-то предметными деловыми обращениями по рабочим каналам, то есть это все остается только в информационной среде, делаются исключительно в форме мегафонной дипломатии, но и как мы понимаем, все просто какие-то пропагандистские цели", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание американской стороны о готовности Вашингтона к возобновлению переговоров с Москвой по соглашению, которое должно прийти на смену ДСНВ, при условии, что стороны должны подойти к таким дискуссиям добросовестно."При этом от России неизменно требуют в духе доброй воли продемонстрировать готовность к возобновлению взаимодействия с США. Топорная работа на публику. В принципиальном плане мы остаемся открытыми к диалогу с Вашингтоном по деэскалации, поддержанию стратегической стабильности и мерам по снижению рисков, в том числе, с использованием инструментов контроля над вооружениями, однако это возможно исключительно на основе равноправия и уважения интересов нашей страны", - добавила она.
https://ria.ru/20221020/zapad-1825319981.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, снв, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оружие, вооружение
В мире, США, Россия, СНВ, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Оружие, Вооружение
13:41 20.10.2022 (обновлено: 13:57 20.10.2022)
МИД заявил о готовности к диалогу с США по контролю над вооружениями
Захарова: Россия открыта к диалогу с США по деэскалации и контролю над вооружениями
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Москва открыта к диалогу с США по деэскалации и контролю над вооружениями, при этом заявления Вашингтона о готовности к переговорам с РФ по соглашению на смену СНВ не подкрепляются предметными обращениями, сообщила
на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобные пробросы американцы не подкрепляют какими-то предметными деловыми обращениями по рабочим каналам, то есть это все остается только в информационной среде, делаются исключительно в форме мегафонной дипломатии, но и как мы понимаем, все просто какие-то пропагандистские цели", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание американской стороны о готовности Вашингтона к возобновлению переговоров с Москвой по соглашению, которое должно прийти на смену ДСНВ, при условии, что стороны должны подойти к таким дискуссиям добросовестно.
"При этом от России неизменно требуют в духе доброй воли продемонстрировать готовность к возобновлению взаимодействия с США. Топорная работа на публику. В принципиальном плане мы остаемся открытыми к диалогу с Вашингтоном по деэскалации, поддержанию стратегической стабильности и мерам по снижению рисков, в том числе, с использованием инструментов контроля над вооружениями, однако это возможно исключительно на основе равноправия и уважения интересов нашей страны", - добавила она.