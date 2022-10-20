https://ria.ru/20221020/ssha-1825358788.html

МИД заявил о готовности к диалогу с США по контролю над вооружениями

МИД заявил о готовности к диалогу с США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 20.10.2022

МИД заявил о готовности к диалогу с США по контролю над вооружениями

Москва открыта к диалогу с США по деэскалации и контролю над вооружениями, при этом заявления Вашингтона о готовности к переговорам с РФ по соглашению на смену... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:41

2022-10-20T13:41

2022-10-20T13:57

в мире

сша

россия

снв

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оружие

вооружение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва открыта к диалогу с США по деэскалации и контролю над вооружениями, при этом заявления Вашингтона о готовности к переговорам с РФ по соглашению на смену СНВ не подкрепляются предметными обращениями, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подобные пробросы американцы не подкрепляют какими-то предметными деловыми обращениями по рабочим каналам, то есть это все остается только в информационной среде, делаются исключительно в форме мегафонной дипломатии, но и как мы понимаем, все просто какие-то пропагандистские цели", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание американской стороны о готовности Вашингтона к возобновлению переговоров с Москвой по соглашению, которое должно прийти на смену ДСНВ, при условии, что стороны должны подойти к таким дискуссиям добросовестно."При этом от России неизменно требуют в духе доброй воли продемонстрировать готовность к возобновлению взаимодействия с США. Топорная работа на публику. В принципиальном плане мы остаемся открытыми к диалогу с Вашингтоном по деэскалации, поддержанию стратегической стабильности и мерам по снижению рисков, в том числе, с использованием инструментов контроля над вооружениями, однако это возможно исключительно на основе равноправия и уважения интересов нашей страны", - добавила она.

https://ria.ru/20221020/zapad-1825319981.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, россия, снв, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оружие, вооружение