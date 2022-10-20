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Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией - РИА Новости, 20.10.2022
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Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией
Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией - РИА Новости, 20.10.2022
Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией
Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой, сообщил телеканал CNN,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:41
2022-10-20T13:06
в мире
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой, сообщил телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда.Книга под названием "The Trump Tapes" включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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в мире, дональд трамп, россия, сша, москва, нато
В мире, Дональд Трамп, Россия, США, Москва, НАТО
12:41 20.10.2022 (обновлено: 13:06 20.10.2022)
 
Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией

Экс-президент США Трамп назвал российские ядерные боеголовки причиной для дружбы с Москвой

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой, сообщил телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда.

"Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки", — заявил Трамп в беседе с Вудвордом.

Книга под названием "The Trump Tapes" включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.
В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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