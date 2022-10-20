12:41 20.10.2022 (обновлено: 13:06 20.10.2022)
Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией
Экс-президент США Трамп назвал российские ядерные боеголовки причиной для дружбы с Москвой
© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой, сообщил телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда.
"Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки", — заявил Трамп в беседе с Вудвордом.
Книга под названием "The Trump Tapes" включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.
В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".