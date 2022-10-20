https://ria.ru/20221020/ssha-1825334516.html

Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией

Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией - РИА Новости, 20.10.2022

Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой, сообщил телеканал CNN,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:41

2022-10-20T12:41

2022-10-20T13:06

в мире

дональд трамп

россия

сша

москва

нато

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой, сообщил телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда.Книга под названием "The Trump Tapes" включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".

https://ria.ru/20221020/zapad-1825319981.html

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Мадина Моргоева

в мире, дональд трамп, россия, сша, москва, нато