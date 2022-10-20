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Госдеп рассказал о возможных мерах против поставок иранского оружия России - РИА Новости, 20.10.2022
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Госдеп рассказал о возможных мерах против поставок иранского оружия России
Госдеп рассказал о возможных мерах против поставок иранского оружия России - РИА Новости, 20.10.2022
Госдеп рассказал о возможных мерах против поставок иранского оружия России
США полны решимости применять санкции, чтобы не допустить якобы поставок Ираном "опасного оружия" России, сообщает госдепартамент США. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T05:32
2022-10-20T05:32
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США полны решимости применять санкции, чтобы не допустить якобы поставок Ираном "опасного оружия" России, сообщает госдепартамент США.В среду иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани говорил журналистам, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине."Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам", - указывается в сообщении госдепа, опубликованном в связи с якобы поставками Ираном беспилотников.В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что заявления западных государств о якобы поставках иранских беспилотников России являются лишь искусственным поводом для давления на Москву и Тегеран.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник и во вторник опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей.
https://ria.ru/20221020/oon-1825252620.html
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в мире, россия, иран, сша, государственный департамент сша, украина, мид ирана
В мире, Россия, Иран, США, Государственный департамент США, Украина, МИД Ирана
05:32 20.10.2022
 
Госдеп рассказал о возможных мерах против поставок иранского оружия России

США готовы применять санкции, чтобы не допустить поставок Ираном "опасного оружия" России

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США полны решимости применять санкции, чтобы не допустить якобы поставок Ираном "опасного оружия" России, сообщает госдепартамент США.
В среду иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани говорил журналистам, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
01:17
Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана"
"Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам", - указывается в сообщении госдепа, опубликованном в связи с якобы поставками Ираном беспилотников.
В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что заявления западных государств о якобы поставках иранских беспилотников России являются лишь искусственным поводом для давления на Москву и Тегеран.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник и во вторник опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
01:38
Иран отверг утверждения о поставках дронов для применения на Украине
 
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