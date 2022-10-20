https://ria.ru/20221020/ssha-1825260743.html
Госдеп рассказал о возможных мерах против поставок иранского оружия России
Госдеп рассказал о возможных мерах против поставок иранского оружия России - РИА Новости, 20.10.2022
Госдеп рассказал о возможных мерах против поставок иранского оружия России
США полны решимости применять санкции, чтобы не допустить якобы поставок Ираном "опасного оружия" России, сообщает госдепартамент США. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T05:32
2022-10-20T05:32
2022-10-20T05:32
в мире
россия
иран
сша
государственный департамент сша
украина
мид ирана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США полны решимости применять санкции, чтобы не допустить якобы поставок Ираном "опасного оружия" России, сообщает госдепартамент США.В среду иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани говорил журналистам, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине."Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам", - указывается в сообщении госдепа, опубликованном в связи с якобы поставками Ираном беспилотников.В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что заявления западных государств о якобы поставках иранских беспилотников России являются лишь искусственным поводом для давления на Москву и Тегеран.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник и во вторник опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей.
https://ria.ru/20221020/oon-1825252620.html
https://ria.ru/20221020/bpla-1825253662.html
россия
иран
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_19:0:1219:900_1920x0_80_0_0_640e2e51314124ecf70cd5c8b0479e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, сша, государственный департамент сша, украина, мид ирана
В мире, Россия, Иран, США, Государственный департамент США, Украина, МИД Ирана
Госдеп рассказал о возможных мерах против поставок иранского оружия России
США готовы применять санкции, чтобы не допустить поставок Ираном "опасного оружия" России