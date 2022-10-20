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Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США - РИА Новости, 20.10.2022
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщает в Twitter 388-е авиационное крыло ВВС США, размещенное на авиабазе Хилл... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:40
2022-10-20T04:40
2022-10-20T04:40
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщает в Twitter 388-е авиационное крыло ВВС США, размещенное на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити.О судьбе пилота и причинах крушения истребителя не сообщается.
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В мире, Юта, Солт-Лейк-Сити, ВВС США, F-35, Происшествия, США
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта