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Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США - РИА Новости, 20.10.2022

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщает в Twitter 388-е авиационное крыло ВВС США, размещенное на авиабазе Хилл... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T04:40

2022-10-20T04:40

2022-10-20T04:40

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщает в Twitter 388-е авиационное крыло ВВС США, размещенное на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити.О судьбе пилота и причинах крушения истребителя не сообщается.

https://ria.ru/20221020/ssha-1825256999.html

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в мире, юта, солт-лейк-сити, ввс сша, f-35, происшествия, сша