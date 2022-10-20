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Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США - РИА Новости, 20.10.2022
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Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США - РИА Новости, 20.10.2022
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщает в Twitter 388-е авиационное крыло ВВС США, размещенное на авиабазе Хилл... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:40
2022-10-20T04:40
в мире
юта
солт-лейк-сити
ввс сша
f-35
происшествия
сша
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщает в Twitter 388-е авиационное крыло ВВС США, размещенное на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити.О судьбе пилота и причинах крушения истребителя не сообщается.
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в мире, юта, солт-лейк-сити, ввс сша, f-35, происшествия, сша
В мире, Юта, Солт-Лейк-Сити, ВВС США, F-35, Происшествия, США
04:40 20.10.2022
 
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в США

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей США
Группа истребителей США - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщает в Twitter 388-е авиационное крыло ВВС США, размещенное на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити.
"F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют", - указано в сообщении.
О судьбе пилота и причинах крушения истребителя не сообщается.
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
03:10
СМИ: ФРС опасается обвала финансового рынка США по примеру Великобритании
 
В миреЮтаСолт-Лейк-СитиВВС СШАF-35ПроисшествияСША
 
 
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