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Маск раскритиковал действия ФРС США по повышению учетных ставок
Маск раскритиковал действия ФРС США по повышению учетных ставок - РИА Новости, 20.10.2022
Маск раскритиковал действия ФРС США по повышению учетных ставок
Учетные ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) слишком высокие, заявил американский предприниматель Илон Маск на презентации квартальных результатов... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T02:10
2022-10-20T02:10
2022-10-20T06:51
экономика
илон маск
сша
федеральная резервная система сша
tesla motors
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Учетные ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) слишком высокие, заявил американский предприниматель Илон Маск на презентации квартальных результатов компании Tesla. Его слова цитирует канал CNBC.Вместе с тем Маск назвал состояние экономики Северной Амерки "довольно хорошим" в отличие от Европы, столкнувшейся с проблемами из-за роста цен на энергоносители и Китаем, где наблюдаются сложности на рынке недвижимости.С начала года ФРС постоянно повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2,0 процента. Последние три заседания американский регулятор повышал ставку на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, 95,1 процента аналитиков прогнозируют повышение ставки такими же темпами в ноябре, до 3,75-4 процента годовых.
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экономика, илон маск, сша, федеральная резервная система сша, tesla motors
Экономика, Илон Маск, США, Федеральная резервная система США, Tesla motors
02:10 20.10.2022 (обновлено: 06:51 20.10.2022)
Маск раскритиковал действия ФРС США по повышению учетных ставок
Илон Маск раскритиковал политику ФРС США по учетной ставке, назвав ее завышенной