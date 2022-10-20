https://ria.ru/20221020/sputnik-1825349209.html

Борисов поручил начать производить по космическому спутнику в день

Борисов поручил начать производить по космическому спутнику в день - РИА Новости, 20.10.2022

Борисов поручил начать производить по космическому спутнику в день

Космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:21

2022-10-20T13:21

2022-10-20T13:39

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

россия

роскосмос

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Мы должны выйти на темп: спутник в день. Будем учиться", - сказал Борисов в четверг на отраслевом форуме "Роскосмоса" "Команда будущего". По его словам, Россия в этой сфере готова перенимать опыт других стран, в том числе Китая."Массовое производство - это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства", - сказал Борисов. Он считает, что ситуация, когда спутник может создаваться по 18 месяцев, никуда не годится. "К сожалению, мы отстали, и это надо признать", - отметил глава госкорпорации.

https://ria.ru/20220908/tekhnologii-1815295799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос