https://ria.ru/20221020/sputnik-1825349209.html
Борисов поручил начать производить по космическому спутнику в день
Борисов поручил начать производить по космическому спутнику в день - РИА Новости, 20.10.2022
Борисов поручил начать производить по космическому спутнику в день
Космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:21
2022-10-20T13:21
2022-10-20T13:39
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
россия
роскосмос
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Мы должны выйти на темп: спутник в день. Будем учиться", - сказал Борисов в четверг на отраслевом форуме "Роскосмоса" "Команда будущего". По его словам, Россия в этой сфере готова перенимать опыт других стран, в том числе Китая."Массовое производство - это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства", - сказал Борисов. Он считает, что ситуация, когда спутник может создаваться по 18 месяцев, никуда не годится. "К сожалению, мы отстали, и это надо признать", - отметил глава госкорпорации.
https://ria.ru/20220908/tekhnologii-1815295799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Роскосмос
13:21 20.10.2022 (обновлено: 13:39 20.10.2022)
Борисов поручил начать производить по космическому спутнику в день
Борисов назвал производство одного спутника в день необходимым темпом производства