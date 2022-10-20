Спецоперация, 20 октября: ВС России уничтожают объекты управления Украины
ВС России продолжают наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины
Связист ВДВ РФ на Херсонском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские вооруженные силы пресекли попытки украинских войск форсировать реку Жеребец в Донбассе, а также прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области, сообщило в четверг российское министерство обороны. За сутки были уничтожены три украинских штаба, четыре склада боеприпасов и хранилище топлива, продолжаются удары по системам военного управления и энергетики Украины.
Ход операции
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что российские войска в течение суток пытались сорвать попытки украинской армии форсировать реку Жеребец в Донбассе, в результате чего противник был отброшен на исходные позиции, уничтожено более 40 украинских военных. Также была пресечена попытка украинских войск прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области - противник вынужден отступить.
По данным российского оборонного ведомства, боевая авиация РФ уничтожила в течение суток три украинских штаба, четыре склада боеприпасов и хранилище топлива. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР и 18 беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области.
В ведомстве также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы было нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, а российская авиация уничтожила в ДНР украинские радиолокационные станции - контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.
Российские войска в течение суток высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты поражены, сообщило также в четверг министерство обороны РФ.
Вокруг Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных и военная помощь, которую оказывают страны ЕС Киеву, повышают вовлеченность Евросоюза в конфликт на Украине и делает его стороной конфликта. Захарова также отметила, что заседание Совета НАТО на уровне министров обороны демонстрирует стремление альянса к разжиганию конфронтации в Европе.
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в четверг прибыл на Украину, в ходе визита он обсудил со своим украинским коллегой гуманитарные потребности Украины, а также возможную помощь, которую может оказать Швейцария. Об этом Кассис написал на своей странице в Twitter.