https://ria.ru/20221020/spetsoperatsiya-1825528928.html

Спецоперация, 20 октября: ВС России уничтожают объекты управления Украины

Спецоперация, 20 октября: ВС России уничтожают объекты управления Украины - РИА Новости, 20.10.2022

Спецоперация, 20 октября: ВС России уничтожают объекты управления Украины

Российские вооруженные силы пресекли попытки украинских войск форсировать реку Жеребец в Донбассе, а также прорвать оборону на николаево-криворожском... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:47

2022-10-20T23:47

2022-10-20T23:47

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские вооруженные силы пресекли попытки украинских войск форсировать реку Жеребец в Донбассе, а также прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области, сообщило в четверг российское министерство обороны. За сутки были уничтожены три украинских штаба, четыре склада боеприпасов и хранилище топлива, продолжаются удары по системам военного управления и энергетики Украины.Ход операцииВ четверг министерство обороны РФ сообщило, что российские войска в течение суток пытались сорвать попытки украинской армии форсировать реку Жеребец в Донбассе, в результате чего противник был отброшен на исходные позиции, уничтожено более 40 украинских военных. Также была пресечена попытка украинских войск прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области - противник вынужден отступить.По данным российского оборонного ведомства, боевая авиация РФ уничтожила в течение суток три украинских штаба, четыре склада боеприпасов и хранилище топлива. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР и 18 беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области.В ведомстве также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы было нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, а российская авиация уничтожила в ДНР украинские радиолокационные станции - контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.Российские войска в течение суток высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты поражены, сообщило также в четверг министерство обороны РФ.Вокруг УкраиныОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных и военная помощь, которую оказывают страны ЕС Киеву, повышают вовлеченность Евросоюза в конфликт на Украине и делает его стороной конфликта. Захарова также отметила, что заседание Совета НАТО на уровне министров обороны демонстрирует стремление альянса к разжиганию конфронтации в Европе.Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в четверг прибыл на Украину, в ходе визита он обсудил со своим украинским коллегой гуманитарные потребности Украины, а также возможную помощь, которую может оказать Швейцария. Об этом Кассис написал на своей странице в Twitter.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221020/pomosch-1825474078.html

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