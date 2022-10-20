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Спецоперация, 20 октября: ВС России уничтожают объекты управления Украины - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/spetsoperatsiya-1825528928.html
Спецоперация, 20 октября: ВС России уничтожают объекты управления Украины
Спецоперация, 20 октября: ВС России уничтожают объекты управления Украины - РИА Новости, 20.10.2022
Спецоперация, 20 октября: ВС России уничтожают объекты управления Украины
Российские вооруженные силы пресекли попытки украинских войск форсировать реку Жеребец в Донбассе, а также прорвать оборону на николаево-криворожском... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T23:47
2022-10-20T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
украина
россия
донбасс
вооруженные силы рф
евросоюз
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские вооруженные силы пресекли попытки украинских войск форсировать реку Жеребец в Донбассе, а также прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области, сообщило в четверг российское министерство обороны. За сутки были уничтожены три украинских штаба, четыре склада боеприпасов и хранилище топлива, продолжаются удары по системам военного управления и энергетики Украины.Ход операцииВ четверг министерство обороны РФ сообщило, что российские войска в течение суток пытались сорвать попытки украинской армии форсировать реку Жеребец в Донбассе, в результате чего противник был отброшен на исходные позиции, уничтожено более 40 украинских военных. Также была пресечена попытка украинских войск прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области - противник вынужден отступить.По данным российского оборонного ведомства, боевая авиация РФ уничтожила в течение суток три украинских штаба, четыре склада боеприпасов и хранилище топлива. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР и 18 беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области.В ведомстве также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы было нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, а российская авиация уничтожила в ДНР украинские радиолокационные станции - контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.Российские войска в течение суток высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты поражены, сообщило также в четверг министерство обороны РФ.Вокруг УкраиныОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных и военная помощь, которую оказывают страны ЕС Киеву, повышают вовлеченность Евросоюза в конфликт на Украине и делает его стороной конфликта. Захарова также отметила, что заседание Совета НАТО на уровне министров обороны демонстрирует стремление альянса к разжиганию конфронтации в Европе.Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в четверг прибыл на Украину, в ходе визита он обсудил со своим украинским коллегой гуманитарные потребности Украины, а также возможную помощь, которую может оказать Швейцария. Об этом Кассис написал на своей странице в Twitter.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, мария захарова, украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф, евросоюз, нато, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Евросоюз, НАТО, Ми-8 АМТШ
23:47 20.10.2022
 
Спецоперация, 20 октября: ВС России уничтожают объекты управления Украины

ВС России продолжают наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСвязист ВДВ РФ на Херсонском направлении
Связист ВДВ РФ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Связист ВДВ РФ на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские вооруженные силы пресекли попытки украинских войск форсировать реку Жеребец в Донбассе, а также прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области, сообщило в четверг российское министерство обороны. За сутки были уничтожены три украинских штаба, четыре склада боеприпасов и хранилище топлива, продолжаются удары по системам военного управления и энергетики Украины.

Ход операции

В четверг министерство обороны РФ сообщило, что российские войска в течение суток пытались сорвать попытки украинской армии форсировать реку Жеребец в Донбассе, в результате чего противник был отброшен на исходные позиции, уничтожено более 40 украинских военных. Также была пресечена попытка украинских войск прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области - противник вынужден отступить.
По данным российского оборонного ведомства, боевая авиация РФ уничтожила в течение суток три украинских штаба, четыре склада боеприпасов и хранилище топлива. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР и 18 беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области.
В ведомстве также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы было нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, а российская авиация уничтожила в ДНР украинские радиолокационные станции - контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российские войска в течение суток высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты поражены, сообщило также в четверг министерство обороны РФ.

Вокруг Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных и военная помощь, которую оказывают страны ЕС Киеву, повышают вовлеченность Евросоюза в конфликт на Украине и делает его стороной конфликта. Захарова также отметила, что заседание Совета НАТО на уровне министров обороны демонстрирует стремление альянса к разжиганию конфронтации в Европе.
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в четверг прибыл на Украину, в ходе визита он обсудил со своим украинским коллегой гуманитарные потребности Украины, а также возможную помощь, которую может оказать Швейцария. Об этом Кассис написал на своей странице в Twitter.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
18:28Специальная военная операция на Украине
Украина получит от ЕС более 600 единиц энергетического оборудования
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы РФЕвросоюзНАТОМи-8 АМТШ
 
 
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