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Глава Калужской области обсудил в Москве реализацию важных соцпроектов

Глава Калужской области обсудил в Москве реализацию важных соцпроектов - РИА Новости, 20.10.2022

Глава Калужской области обсудил в Москве реализацию важных соцпроектов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Москве обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным реализацию важных для региона социальных РИА Новости, 20.10.2022

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2022-10-20T21:30

2022-10-20T21:30

калужская область

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КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Москве обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным реализацию важных для региона социальных проектов, сообщает областное правительство.В четверг в Москве состоялась рабочая встреча Файзуллина и Шапши. Рассматривались вопросы улучшения жилищных условий граждан и развития строительного комплекса области, реализация важных для региона социальных проектов и возможность их поддержки из федерального центра."За девять месяцев текущего года в Калужской области введено в эксплуатацию более 75 тысяч квадратных метров жилья. План, поставленный на 2022 год, выполнен более чем на 96%", - говорится в сообщении.Файзуллин отметил, что сегодня важно не только строить новое качественное жилье, но и повышать доступ граждан ко всей необходимой инфраструктуре. Это и социальные объекты, и коммунальная инфраструктура, дороги и развязки, а также места для отдыха и занятий спортом. Для этих целей разработаны несколько механизмов инфраструктурного меню, один из которых - инфраструктурные бюджетные кредиты, подчеркнул министр."В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в регионе планируется построить детско-взрослую поликлинику в Калуге, логистический центр - мегахаб АО "Почта России", а также провести реконструкцию путепроводов "Синие мосты", - информирует областное правительство. С привлечением заемных средств Фонда национального благосостояния через Фонд ЖКХ планируется модернизировать очистные сооружения канализации в селе Детчино Малоярославецкого района и теплоэнергетический комплекс в Малоярославце."Долгожданные, нужные жителям региона проекты", - подчеркнул Шапша.По данным правительства Калужской области, до конца текущего года в регионе также планируется завершить работы на трех проектах, которые стали победителями во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

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