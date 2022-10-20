https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825453956.html

Карелия открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, заявил МИД

Карелия открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, заявил МИД - РИА Новости, 20.10.2022

Карелия открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, заявил МИД

Карелия открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, заинтересованными в равноправном и неполитизированном диалоге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:46

2022-10-20T17:46

2022-10-20T17:46

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Карелия открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, заинтересованными в равноправном и неполитизированном диалоге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наше министерство и его представительство в Петрозаводске всемерно поддерживают усилия руководства республики, деловых кругов, в поиске новых зарубежных партнеров из дружественных государств, в диверсификации производственных и логистических связей, привлечении инвестиций и туристов. Мы будем и далее содействовать расширению культурных, гуманитарных контактов Карелии с регионами стран Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки", - сказал Лавров, выступая на презентации Республики Карелия.Сейчас в Карелии реализуются перспективные проекты с участием Китая, Ирана, Турции, а также сделаны первые шаги по налаживанию работы с Индией, Вьетнамом, Бахрейном, Саудовской Аравией, указал глава МИД РФ."Разумеется, наши двери, двери Карелии, всегда открыты и для других партнеров, которые заинтересованы в равноправном, взаимовыгодном, неполитизированном, неидеологизированном сотрудничестве. МИД будет всячески помогать именно такому процессу", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20221019/es-1825096402.html

https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825415598.html

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россия, снг, петрозаводск, азия, сергей лавров, в мире