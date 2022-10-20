https://ria.ru/20221020/smartfon-1825251013.html
Эксперт назвал привычки, которые "убивают" смартфон
Эксперт назвал привычки, которые "убивают" смартфон - РИА Новости, 20.10.2022
Эксперт назвал привычки, которые "убивают" смартфон
Привычные необдуманные действия владельца могут сократить службу смартфона, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела ИТ группы компаний... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:15
2022-10-20T03:15
2022-10-20T11:53
общество
технологии
россия
рексофт
евгений черток
смартфоны
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Привычные необдуманные действия владельца могут сократить службу смартфона, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток.Как и любые электронные гаджеты, смартфоны очень чувствительны к воде даже в виде брызг, это может привести к неполадкам в его работе, поэтому не стоит пить рядом с телефоном воду или кофе. Также не стоит носить смартфон в узком кармане брюк: это может испортить его корпус. Еще одна рекомендация: не использовать дешевые, одноразовые китайские сетевые или автомобильные зарядки.Также не стоит оставлять устройство под прямыми лучами солнца и не давать гаджету перегреваться — это может привести ко вздутию батареи. Черток также рекомендовал не хранить телефон в зоне доступа маленьких детей или животных. Также не стоит самостоятельно перепрошивать смартфон, в противном случае он превратится в "кирпич".
https://ria.ru/20221013/opasnost-1823552550.html
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общество, технологии, россия, рексофт, евгений черток, смартфоны
Общество, Технологии, Россия, Рексофт, Евгений Черток, Смартфоны
03:15 20.10.2022 (обновлено: 11:53 20.10.2022)
Эксперт назвал привычки, которые "убивают" смартфон
Эксперт Черток посоветовал не использовать дешевые китайские сетевые зарядки для смартфона