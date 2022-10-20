https://ria.ru/20221020/smartfon-1825251013.html

Эксперт назвал привычки, которые "убивают" смартфон

Эксперт назвал привычки, которые "убивают" смартфон - РИА Новости, 20.10.2022

Эксперт назвал привычки, которые "убивают" смартфон

Привычные необдуманные действия владельца могут сократить службу смартфона, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела ИТ группы компаний... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T03:15

2022-10-20T03:15

2022-10-20T11:53

общество

технологии

россия

рексофт

евгений черток

смартфоны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Привычные необдуманные действия владельца могут сократить службу смартфона, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток.Как и любые электронные гаджеты, смартфоны очень чувствительны к воде даже в виде брызг, это может привести к неполадкам в его работе, поэтому не стоит пить рядом с телефоном воду или кофе. Также не стоит носить смартфон в узком кармане брюк: это может испортить его корпус. Еще одна рекомендация: не использовать дешевые, одноразовые китайские сетевые или автомобильные зарядки.Также не стоит оставлять устройство под прямыми лучами солнца и не давать гаджету перегреваться — это может привести ко вздутию батареи. Черток также рекомендовал не хранить телефон в зоне доступа маленьких детей или животных. Также не стоит самостоятельно перепрошивать смартфон, в противном случае он превратится в "кирпич".

https://ria.ru/20221013/opasnost-1823552550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, рексофт, евгений черток, смартфоны