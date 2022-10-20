Кадыров: штрафы за пропаганду ЛГБТ в новом законопроекте можно увеличить
Кадыров считает, что штрафы за пропаганду ЛГБТ в новом законопроекте можно увеличить
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает новый законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, при этом предложив увеличить штрафы.
"Размер штрафов можно смело поднять еще выше. Мы в ответе за наших детей, поэтому они должны расти в среде, где нет ни одного намека на подобную омерзительную заразу. С каждым днем наше государство идет по пути духовного и общественного оздоровления, и запрет ЛГБТ-пропаганды - это важный, нужный и полезный шаг для каждой семьи, а, значит, и государства", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кадырова.
Глава Чечни заявил, что "пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей необходимо было внести в Госдуму еще раньше", и поблагодарил его инициаторов.
Он также добавил, что считает за честь жить в государстве, где есть "папа и мама, мальчик и девочка". Он отметил, что за такое государство "готов сражаться на любом поле до последней капли крови" и ждет принятия законопроекта.
В четверг вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в ГД внесен пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Предлагается, в частности, запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду ЛГБТ, ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, в СМИ и рекламе. Также предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до пяти миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей.