https://ria.ru/20221020/shtrafy-1825529824.html

Кадыров: штрафы за пропаганду ЛГБТ в новом законопроекте можно увеличить

Кадыров: штрафы за пропаганду ЛГБТ в новом законопроекте можно увеличить - РИА Новости, 20.10.2022

Кадыров: штрафы за пропаганду ЛГБТ в новом законопроекте можно увеличить

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает новый законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, при этом предложив увеличить штрафы. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:50

2022-10-20T23:50

2022-10-20T23:50

общество

рамзан кадыров

петр толстой

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает новый законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, при этом предложив увеличить штрафы.Глава Чечни заявил, что "пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей необходимо было внести в Госдуму еще раньше", и поблагодарил его инициаторов.Он также добавил, что считает за честь жить в государстве, где есть "папа и мама, мальчик и девочка". Он отметил, что за такое государство "готов сражаться на любом поле до последней капли крови" и ждет принятия законопроекта.В четверг вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в ГД внесен пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Предлагается, в частности, запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду ЛГБТ, ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, в СМИ и рекламе. Также предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до пяти миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221017/propaganda-1824597087.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, рамзан кадыров, петр толстой, госдума рф