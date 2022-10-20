11:26 20.10.2022 (обновлено: 12:53 20.10.2022)
Шольц предупредил о риске для ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о рисках введения потолка цен на газ и нефть
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о рисках введения предельных цен на газ и нефть, пишет Die Welt.
"Политически установленный потолок цен всегда сопряжен с риском того, что производители затем будут продавать свой газ в другом месте, и в итоге мы, европейцы, получим меньше газа", — признал он.
"Политически установленный потолок цен всегда сопряжен с риском того, что производители затем будут продавать свой газ в другом месте, и в итоге мы, европейцы, получим меньше газа", — признал он.
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По мнению канцлера, ЕС должен тесно координировать свои действия с другими крупными потребителями газа, такими как Япония и Корея, чтобы не конкурировать друг с другом.
"Я убежден, что США, Канада и Норвегия, которые солидарны с нами в отношении Украины, заинтересованы в том, чтобы энергия в Европе оставалась доступной", — заключил Шольц.
О необходимости установить потолок цен на российский газ заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это позволит затормозить рост цен на электричество. Однако министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать введение такой меры — как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, против были "несколько больших, сильных стран Европы".
Президент Владимир Путин, комментируя идею об ограничении цен, отмечал, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, со своей стороны, заявил, что такие односторонние шаги со стороны ЕС будут нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.