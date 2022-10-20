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Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу - РИА Новости, 20.10.2022
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Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу
Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу - РИА Новости, 20.10.2022
Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу
Сербия, в отношении которой Запад нарушил резолюции и устав ООН по проблеме Косово, мешает Западу полностью обвинить Россию в нарушении международного права в... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T23:31
2022-10-20T23:31
в мире
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербия, в отношении которой Запад нарушил резолюции и устав ООН по проблеме Косово, мешает Западу полностью обвинить Россию в нарушении международного права в нынешней ситуации, заявил президент Александр Вучич."Мы портим им всю картину, было бы ясно, что Россия совершила все негативное, прямое нарушение международного права, устава ООН. Но есть проблема – одна малая страна, в отношении которой также был нарушен устав ООН и все резолюции ООН, и поэтому это проблема для этих с Запада, которые это сделали. Как они сейчас могут это объяснить, это остается как исторический факт, и тогда для них единственное решение – заключить двусторонний договор между Белградом и Приштиной", - заявил Вучич в эфире TV Prva."Они в этом находят выход для себя, может быть, это выход и для нас, но я хотел бы видеть что-то больше предложенного и по-другому", - указал сербский лидер.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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в мире, сербия, александр вучич, косово, россия, нато, оон
В мире, Сербия, Александр Вучич, Косово, Россия, НАТО, ООН
23:31 20.10.2022
 
Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу

Вучич: Сербия своим примером мешает Западу укорить Россию в нарушении международного права

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербия, в отношении которой Запад нарушил резолюции и устав ООН по проблеме Косово, мешает Западу полностью обвинить Россию в нарушении международного права в нынешней ситуации, заявил президент Александр Вучич.
"Мы портим им всю картину, было бы ясно, что Россия совершила все негативное, прямое нарушение международного права, устава ООН. Но есть проблема – одна малая страна, в отношении которой также был нарушен устав ООН и все резолюции ООН, и поэтому это проблема для этих с Запада, которые это сделали. Как они сейчас могут это объяснить, это остается как исторический факт, и тогда для них единственное решение – заключить двусторонний договор между Белградом и Приштиной", - заявил Вучич в эфире TV Prva.
"Они в этом находят выход для себя, может быть, это выход и для нас, но я хотел бы видеть что-то больше предложенного и по-другому", - указал сербский лидер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
Советский сапер за разминированием одной из площадей Белграда. 1944 год - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 16:07
Вучич заявил, что сербы не забудут подвиг освободителей во время войны
 
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