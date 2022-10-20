https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html

Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу

Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу - РИА Новости, 20.10.2022

Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу

Сербия, в отношении которой Запад нарушил резолюции и устав ООН по проблеме Косово, мешает Западу полностью обвинить Россию в нарушении международного права в... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:31

2022-10-20T23:31

2022-10-20T23:31

в мире

сербия

александр вучич

косово

россия

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербия, в отношении которой Запад нарушил резолюции и устав ООН по проблеме Косово, мешает Западу полностью обвинить Россию в нарушении международного права в нынешней ситуации, заявил президент Александр Вучич."Мы портим им всю картину, было бы ясно, что Россия совершила все негативное, прямое нарушение международного права, устава ООН. Но есть проблема – одна малая страна, в отношении которой также был нарушен устав ООН и все резолюции ООН, и поэтому это проблема для этих с Запада, которые это сделали. Как они сейчас могут это объяснить, это остается как исторический факт, и тогда для них единственное решение – заключить двусторонний договор между Белградом и Приштиной", - заявил Вучич в эфире TV Prva."Они в этом находят выход для себя, может быть, это выход и для нас, но я хотел бы видеть что-то больше предложенного и по-другому", - указал сербский лидер.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825412270.html

сербия

косово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сербия, александр вучич, косово, россия, нато, оон