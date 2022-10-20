https://ria.ru/20221020/serbiya-1825412270.html

Вучич заявил, что сербы не забудут подвиг освободителей во время войны

Вучич заявил, что сербы не забудут подвиг освободителей во время войны - РИА Новости, 20.10.2022

Вучич заявил, что сербы не забудут подвиг освободителей во время войны

Сербский народ никогда не забудет борьбу и жертвы воинов-освободителей во Второй мировой войне, заявил президент Александр Вучич ветеранам в годовщину... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:07

2022-10-20T16:07

2022-10-20T16:07

в мире

александр вучич

белград (город)

сербия

югославия

вторая мировая война (1939-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785503833_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_5a73d47547fd467c9fa05cc64c98ba00.jpg

БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербский народ никогда не забудет борьбу и жертвы воинов-освободителей во Второй мировой войне, заявил президент Александр Вучич ветеранам в годовщину освобождения Белграда.Столица Сербии в четверг официально отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Красной армией и югославскими партизанами. На возложении веков на мемориале Освободителям Белграда присутствовали глава МИД Сербии Никола Селакович и министр соцзащиты Дария Кисич, посол России в стране Александр Боцан-Харченко, Белоруссии Валерий Брылев, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, организаторы движения "Бессмертный полк" из Сербии и Словении, глава объединения ветеранов Народно-освободительных войн Сербии (СУБНОР) генерал-майор Видосав Ковачевич, многочисленные граждане.Президент страны принял днем делегацию СУБНОР, ветераны вручили ему медаль за руководство страной "путем антифашизма, освободительной и победной традиции сербского народа"."Президент Вучич поблагодарил представителей СУБНОР за врученную награду и отметил, что сербский народ никогда не забудет храбрую борьбу и великую жертву освободителей, благодаря которым Белград сейчас живет как свободный город, и сегодняшняя сильная и свободолюбивая Сербия показывает, что их жертва не была напрасной", - сообщает пресс-служба сербского лидера.На встрече также присутствовали и ветераны Любиша Антониевич и Драгослав Димитриевич, которые лично участвовали в освобождении Белграда.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам, расположены братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20191020/1559941778.html

https://ria.ru/20191020/1559882196.html

https://ria.ru/20220509/peresmotr-1787664302.html

белград (город)

сербия

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр вучич, белград (город), сербия, югославия, вторая мировая война (1939-1945)