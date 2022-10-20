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Вучич заявил, что сербы не забудут подвиг освободителей во время войны - РИА Новости, 20.10.2022
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Вучич заявил, что сербы не забудут подвиг освободителей во время войны
Вучич заявил, что сербы не забудут подвиг освободителей во время войны - РИА Новости, 20.10.2022
Вучич заявил, что сербы не забудут подвиг освободителей во время войны
Сербский народ никогда не забудет борьбу и жертвы воинов-освободителей во Второй мировой войне, заявил президент Александр Вучич ветеранам в годовщину... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:07
2022-10-20T16:07
в мире
александр вучич
белград (город)
сербия
югославия
вторая мировая война (1939-1945)
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербский народ никогда не забудет борьбу и жертвы воинов-освободителей во Второй мировой войне, заявил президент Александр Вучич ветеранам в годовщину освобождения Белграда.Столица Сербии в четверг официально отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Красной армией и югославскими партизанами. На возложении веков на мемориале Освободителям Белграда присутствовали глава МИД Сербии Никола Селакович и министр соцзащиты Дария Кисич, посол России в стране Александр Боцан-Харченко, Белоруссии Валерий Брылев, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, организаторы движения "Бессмертный полк" из Сербии и Словении, глава объединения ветеранов Народно-освободительных войн Сербии (СУБНОР) генерал-майор Видосав Ковачевич, многочисленные граждане.Президент страны принял днем делегацию СУБНОР, ветераны вручили ему медаль за руководство страной "путем антифашизма, освободительной и победной традиции сербского народа"."Президент Вучич поблагодарил представителей СУБНОР за врученную награду и отметил, что сербский народ никогда не забудет храбрую борьбу и великую жертву освободителей, благодаря которым Белград сейчас живет как свободный город, и сегодняшняя сильная и свободолюбивая Сербия показывает, что их жертва не была напрасной", - сообщает пресс-служба сербского лидера.На встрече также присутствовали и ветераны Любиша Антониевич и Драгослав Димитриевич, которые лично участвовали в освобождении Белграда.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам, расположены братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
https://ria.ru/20191020/1559941778.html
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в мире, александр вучич, белград (город), сербия, югославия, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Александр Вучич, Белград (город), Сербия, Югославия, Вторая мировая война (1939-1945)
16:07 20.10.2022
 
Вучич заявил, что сербы не забудут подвиг освободителей во время войны

Президент Вучич: сербский народ никогда не забудет подвиг освободителей во Второй мировой

© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в медиабанкСоветский сапер за разминированием одной из площадей Белграда. 1944 год
Советский сапер за разминированием одной из площадей Белграда. 1944 год - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Советский сапер за разминированием одной из площадей Белграда. 1944 год. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербский народ никогда не забудет борьбу и жертвы воинов-освободителей во Второй мировой войне, заявил президент Александр Вучич ветеранам в годовщину освобождения Белграда.
Столица Сербии в четверг официально отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Красной армией и югославскими партизанами. На возложении веков на мемориале Освободителям Белграда присутствовали глава МИД Сербии Никола Селакович и министр соцзащиты Дария Кисич, посол России в стране Александр Боцан-Харченко, Белоруссии Валерий Брылев, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, организаторы движения "Бессмертный полк" из Сербии и Словении, глава объединения ветеранов Народно-освободительных войн Сербии (СУБНОР) генерал-майор Видосав Ковачевич, многочисленные граждане.
Жители освобожденного Белграда с советскими воинами - РИА Новости, 1920, 20.10.2019
20 октября 2019, 10:0075 лет Великой Победы
Освобождение Белграда: как фашистов выкуривали из столицы ЮгославииФашисты напали на Югославию 6 апреля 1941 года. Немецкие войска 10 апреля захватили Загреб, а 12 апреля – Белград. 17 апреля было подписано соглашение о "перемирии". По сути это была капитуляция югославской армии. В плену оказалось более 350 тысяч солдат и офицеров. Вплоть до 20 октября 1944 года страна была оккупирована нацистами.
Президент страны принял днем делегацию СУБНОР, ветераны вручили ему медаль за руководство страной "путем антифашизма, освободительной и победной традиции сербского народа".
"Президент Вучич поблагодарил представителей СУБНОР за врученную награду и отметил, что сербский народ никогда не забудет храбрую борьбу и великую жертву освободителей, благодаря которым Белград сейчас живет как свободный город, и сегодняшняя сильная и свободолюбивая Сербия показывает, что их жертва не была напрасной", - сообщает пресс-служба сербского лидера.
На встрече также присутствовали и ветераны Любиша Антониевич и Драгослав Димитриевич, которые лично участвовали в освобождении Белграда.
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Югославии от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 20.10.2019
20 октября 2019, 03:12
Освобождение Белграда от немецко-фашистских захватчиков
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам, расположены братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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В миреАлександр ВучичБелград (город)СербияЮгославияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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