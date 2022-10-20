https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825530126.html

Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против России

Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против России - РИА Новости, 20.10.2022

Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против России

Белград не поддержит санкции в отношении России, пока не возникнет экзистенциональная угроза для Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:53

2022-10-20T23:53

2022-10-20T23:53

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александр вучич

иосип броз тито

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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Белград не поддержит санкции в отношении России, пока не возникнет экзистенциональная угроза для Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич."Пока нет экзистенциональной угрозы для Сербии, для ее граждан, не станем (вводить санкции – ред.), будем проводить самостоятельную политику, которую мы определили решениями совета безопасности. Если окажемся в такой ситуации, увижу и пойму, что перед нами жизненная угроза, то я обращусь к гражданам Сербии, скажу, что мы должны потому-то и потому-то. Спрашиваете меня – настал ли этот момент, думаю, что нет. Горжусь тем, что мы 240 дней проводим самостоятельную политику", - заявил Вучич в эфире TV Prva."Мы ничего им не должны, помним, что они сделали в 2015 году (вето РФ на резолюцию о геноциде в Боснии и Герцеговине в Совбезе ООН – ред.) и постоянно и везде напоминаем об этом, защищают нашу территориальную целостность в Совбезе ООН вместе с КНР... Но прежде всего мы должны уважать себя, я не ищу предлога для введения санкций, могу найти пять миллионов причин, но ищу моральную и юридически безупречную позицию для страны, которую больше всего люблю и которой руковожу по выбору граждан", - отметил сербский лидер.Он также напомнил, что Белград в четверг официально отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Красной армией и югославскими партизанами.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам, расположены братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20221017/gaz-1824575857.html

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html

сербия

россия

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в мире, александр вучич, иосип броз тито, сербия, россия, белград (город), санкции в отношении россии, совет безопасности оон