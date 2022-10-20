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Зеленский ввел санкции против украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой - РИА Новости, 20.10.2022
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Зеленский ввел санкции против украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой
Зеленский ввел санкции против украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой - РИА Новости, 20.10.2022
Зеленский ввел санкции против украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой
Украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Владимира Зеленского, следует из соответствующего... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T23:03
2022-10-20T23:03
таисия повалий
ани лорак
анна седокова
украина
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Владимира Зеленского, следует из соответствующего указа.Отмечается, что упомянутые лица являются гражданами Украины, но проживают на территории России.Согласно документу, санкции включают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины. Срок действия ограничений - пять лет.Ранее в четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу почти четыре тысячи имен и названий компаний. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов накануне заявил, что Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ.
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таисия повалий, ани лорак, анна седокова, украина, россия, санкции в отношении россии
Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова, Украина, Россия, Санкции в отношении России
23:03 20.10.2022
 
Зеленский ввел санкции против украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой

Зеленский ввел санкции против живущих в России украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Владимира Зеленского, следует из соответствующего указа.
Отмечается, что упомянутые лица являются гражданами Украины, но проживают на территории России.
Согласно документу, санкции включают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины. Срок действия ограничений - пять лет.
Ранее в четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу почти четыре тысячи имен и названий компаний. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов накануне заявил, что Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 20:52
Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова
 
Таисия ПовалийАни ЛоракАнна СедоковаУкраинаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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