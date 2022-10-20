https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825525362.html
Зеленский ввел санкции против украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой
Зеленский ввел санкции против украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой - РИА Новости, 20.10.2022
Зеленский ввел санкции против украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой
Украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Владимира Зеленского, следует из соответствующего... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T23:03
2022-10-20T23:03
2022-10-20T23:03
таисия повалий
ани лорак
анна седокова
украина
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Владимира Зеленского, следует из соответствующего указа.Отмечается, что упомянутые лица являются гражданами Украины, но проживают на территории России.Согласно документу, санкции включают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины. Срок действия ограничений - пять лет.Ранее в четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу почти четыре тысячи имен и названий компаний. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов накануне заявил, что Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ.
https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825511552.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таисия повалий, ани лорак, анна седокова, украина, россия, санкции в отношении россии
Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова, Украина, Россия, Санкции в отношении России
Зеленский ввел санкции против украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой
Зеленский ввел санкции против живущих в России украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой