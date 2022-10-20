https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825511552.html
Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова
Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова - РИА Новости, 20.10.2022
Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова
Владимир Зеленский ввел санкции против супруг президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова, следует из указа и приложения,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:52
2022-10-20T20:52
2022-10-20T20:52
владимир зеленский
александр лукашенко
сергей лавров
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украина
белоруссия
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против супруг президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова, следует из указа и приложения, опубликованных на его сайте.На сайте Зеленского опубликованы списки лиц и организаций, попавших под украинские санкции. Среди них значатся Галина Родионовна Лукашенко 1955 года рождения, жена президента Белоруссии, а также жена и дочь главы российского МИД - Мария Александровна Лаврова 1950 года рождения и Екатерина Сергеевна Винокурова (в девичестве Лаврова) 1983 года рождения.Согласно документу, санкции включают в себя блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины. Срок действия ограничений - 10 лет.Ранее в четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу - почти 4 тысячи имен и названий компаний. Секретарь СНБО Алексей Данилов накануне заявил, что Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ.
https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825423081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, александр лукашенко, сергей лавров, россия, украина, белоруссия, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии
Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Россия, Украина, Белоруссия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России
Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова
Зеленский ввел санкции против супруг президента Белоруссии Лукашенко и главы МИД Лаврова