https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825511552.html

Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова

Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова - РИА Новости, 20.10.2022

Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова

Владимир Зеленский ввел санкции против супруг президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова, следует из указа и приложения,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:52

2022-10-20T20:52

2022-10-20T20:52

владимир зеленский

александр лукашенко

сергей лавров

россия

украина

белоруссия

совет национальной безопасности и обороны украины

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против супруг президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова, следует из указа и приложения, опубликованных на его сайте.На сайте Зеленского опубликованы списки лиц и организаций, попавших под украинские санкции. Среди них значатся Галина Родионовна Лукашенко 1955 года рождения, жена президента Белоруссии, а также жена и дочь главы российского МИД - Мария Александровна Лаврова 1950 года рождения и Екатерина Сергеевна Винокурова (в девичестве Лаврова) 1983 года рождения.Согласно документу, санкции включают в себя блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины. Срок действия ограничений - 10 лет.Ранее в четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу - почти 4 тысячи имен и названий компаний. Секретарь СНБО Алексей Данилов накануне заявил, что Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ.

https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825423081.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, александр лукашенко, сергей лавров, россия, украина, белоруссия, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии