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Литва выступила за новые санкции против России из-за неэффективности старых - РИА Новости, 20.10.2022
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Литва выступила за новые санкции против России из-за неэффективности старых
Литва выступила за новые санкции против России из-за неэффективности старых - РИА Новости, 20.10.2022
Литва выступила за новые санкции против России из-за неэффективности старых
Санкции ЕС против России не приносят желаемого результата, поэтому лидеры на саммите Евросоюза должны обсудить следующий пакет антироссийских санкций, а также... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:34
2022-10-20T16:34
цены на нефть
гитанас науседа
владимир путин
россия
литва
белоруссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Санкции ЕС против России не приносят желаемого результата, поэтому лидеры на саммите Евросоюза должны обсудить следующий пакет антироссийских санкций, а также добавить санкции против Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа."Наши санкции работают, но они не достигли желаемого результата, поэтому мы должны обсудить и рассмотреть следующий пакет санкций, и мы совершенно поддерживаем это", - сказал он перед началом в Брюсселе европейской встречи в верхах, которая сконцентрируется на вопросах энергетического кризиса и помощи Украине.Науседа также поддержал создание специального трибунала "за преступления, совершенные на Украине", и введение санкций против Белоруссии за поддержку России.Президент Литвы также выразил уверенность, что у ЕС остается достаточно инструментов, чтобы продолжать санкционную политику против России. "Мы можем включить много пунктов: металлы, алмазы, физлица… Я думаю, у нас есть большой потенциал, чтобы продвинуться в вопросе санкций", - подчеркнул Науседа.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825308436.html
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цены на нефть, гитанас науседа, владимир путин, россия, литва, белоруссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Гитанас Науседа, Владимир Путин, Россия, Литва, Белоруссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:34 20.10.2022
 
Литва выступила за новые санкции против России из-за неэффективности старых

Президент Литвы Науседа: на саммите ЕС нужно обсудить новый пакет санкций против России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОткрытый после реконструкции Большой Каменный мост
Открытый после реконструкции Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Открытый после реконструкции Большой Каменный мост. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Санкции ЕС против России не приносят желаемого результата, поэтому лидеры на саммите Евросоюза должны обсудить следующий пакет антироссийских санкций, а также добавить санкции против Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Наши санкции работают, но они не достигли желаемого результата, поэтому мы должны обсудить и рассмотреть следующий пакет санкций, и мы совершенно поддерживаем это", - сказал он перед началом в Брюсселе европейской встречи в верхах, которая сконцентрируется на вопросах энергетического кризиса и помощи Украине.
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Науседа также поддержал создание специального трибунала "за преступления, совершенные на Украине", и введение санкций против Белоруссии за поддержку России.
Президент Литвы также выразил уверенность, что у ЕС остается достаточно инструментов, чтобы продолжать санкционную политику против России. "Мы можем включить много пунктов: металлы, алмазы, физлица… Я думаю, у нас есть большой потенциал, чтобы продвинуться в вопросе санкций", - подчеркнул Науседа.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
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Цены на нефтьГитанас НауседаВладимир ПутинРоссияЛитваБелоруссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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