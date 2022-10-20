https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825423081.html

Литва выступила за новые санкции против России из-за неэффективности старых

Литва выступила за новые санкции против России из-за неэффективности старых - РИА Новости, 20.10.2022

Литва выступила за новые санкции против России из-за неэффективности старых

Санкции ЕС против России не приносят желаемого результата, поэтому лидеры на саммите Евросоюза должны обсудить следующий пакет антироссийских санкций, а также... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:34

2022-10-20T16:34

2022-10-20T16:34

цены на нефть

гитанас науседа

владимир путин

россия

литва

белоруссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Санкции ЕС против России не приносят желаемого результата, поэтому лидеры на саммите Евросоюза должны обсудить следующий пакет антироссийских санкций, а также добавить санкции против Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа."Наши санкции работают, но они не достигли желаемого результата, поэтому мы должны обсудить и рассмотреть следующий пакет санкций, и мы совершенно поддерживаем это", - сказал он перед началом в Брюсселе европейской встречи в верхах, которая сконцентрируется на вопросах энергетического кризиса и помощи Украине.Науседа также поддержал создание специального трибунала "за преступления, совершенные на Украине", и введение санкций против Белоруссии за поддержку России.Президент Литвы также выразил уверенность, что у ЕС остается достаточно инструментов, чтобы продолжать санкционную политику против России. "Мы можем включить много пунктов: металлы, алмазы, физлица… Я думаю, у нас есть большой потенциал, чтобы продвинуться в вопросе санкций", - подчеркнул Науседа.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825308436.html

https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824989787.html

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литва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, гитанас науседа, владимир путин, россия, литва, белоруссия, евросоюз, санкции в отношении россии