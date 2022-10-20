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ЕК: подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции - РИА Новости, 20.10.2022
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ЕК: подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции
ЕК: подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции - РИА Новости, 20.10.2022
ЕК: подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции
Водка, которую, по словам бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президент России Владимир Путин подарил ему на день рождения, может нарушать... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:01
2022-10-20T12:35
сильвио берлускони
владимир путин
россия
италия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Водка, которую, по словам бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президент России Владимир Путин подарил ему на день рождения, может нарушать ограничения Европейского союза, пишет DPA, ссылаясь на представителя Еврокомиссии."Страны Евросоюза несут ответственность за соблюдение санкций", — отмечается в публикации.В ЕК отметили, что с апреля 2022 года было принято решение запретить ввоз спиртных напитков из России в ЕС. При этом, никаких исключений для подарков не предусматривается.Ранее LaPresse сообщила, что Берлускони рассказал однопартийцам, что "помирился с Путиным" и российский лидер прислал ему 20 бутылок водки на день рождения.На внеочередных парламентских выборах в Италии впервые со времен Второй мировой войны победу одержала правоцентристская коалиция. В нее вошли четыре партии — "Вперед, Италия" (ее возглавляет Сильвио Берлускони), "Лига Севера" (полное название "Лига Севера за независимость Падании"), "Братья Италии" и "Мы, умеренные".
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сильвио берлускони, владимир путин, россия, италия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, политика
Сильвио Берлускони, Владимир Путин, Россия, Италия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Политика
12:01 20.10.2022 (обновлено: 12:35 20.10.2022)
 
ЕК: подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции

ЕК заявила, что подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВладимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлусконии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Водка, которую, по словам бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президент России Владимир Путин подарил ему на день рождения, может нарушать ограничения Европейского союза, пишет DPA, ссылаясь на представителя Еврокомиссии.
"Страны Евросоюза несут ответственность за соблюдение санкций", — отмечается в публикации.
В ЕК отметили, что с апреля 2022 года было принято решение запретить ввоз спиртных напитков из России в ЕС. При этом, никаких исключений для подарков не предусматривается.
Ранее LaPresse сообщила, что Берлускони рассказал однопартийцам, что "помирился с Путиным" и российский лидер прислал ему 20 бутылок водки на день рождения.
На внеочередных парламентских выборах в Италии впервые со времен Второй мировой войны победу одержала правоцентристская коалиция. В нее вошли четыре партии — "Вперед, Италия" (ее возглавляет Сильвио Берлускони), "Лига Севера" (полное название "Лига Севера за независимость Падании"), "Братья Италии" и "Мы, умеренные".
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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