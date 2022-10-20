https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825317412.html

ЕК: подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции

ЕК: подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции - РИА Новости, 20.10.2022

ЕК: подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции

Водка, которую, по словам бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президент России Владимир Путин подарил ему на день рождения, может нарушать... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:01

2022-10-20T12:01

2022-10-20T12:35

сильвио берлускони

владимир путин

россия

италия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

политика

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Водка, которую, по словам бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президент России Владимир Путин подарил ему на день рождения, может нарушать ограничения Европейского союза, пишет DPA, ссылаясь на представителя Еврокомиссии."Страны Евросоюза несут ответственность за соблюдение санкций", — отмечается в публикации.В ЕК отметили, что с апреля 2022 года было принято решение запретить ввоз спиртных напитков из России в ЕС. При этом, никаких исключений для подарков не предусматривается.Ранее LaPresse сообщила, что Берлускони рассказал однопартийцам, что "помирился с Путиным" и российский лидер прислал ему 20 бутылок водки на день рождения.На внеочередных парламентских выборах в Италии впервые со времен Второй мировой войны победу одержала правоцентристская коалиция. В нее вошли четыре партии — "Вперед, Италия" (ее возглавляет Сильвио Берлускони), "Лига Севера" (полное название "Лига Севера за независимость Падании"), "Братья Италии" и "Мы, умеренные".

https://radiosputnik.ria.ru/20221019/zelenskiy-1825228823.html

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Мадина Моргоева

сильвио берлускони, владимир путин, россия, италия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, политика