https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825308436.html

Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим

Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим - РИА Новости, 20.10.2022

Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим

Недружественные страны пытались навредить России, но ограничения мешают только им самим, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:30

2022-10-20T11:30

2022-10-20T13:44

экономика

цены на нефть

михаил мишустин

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Недружественные страны пытались навредить России, но ограничения мешают только им самим, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, если хотите запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура", — сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Сделано в России".По его словам, их не остановило даже то обстоятельство, что в открытой экономике многие рынки связаны. "Все эти действия в конечном итоге бьют по самим инициаторам. Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен. Дорожающими газом и электроэнергией, бензином, хлебом", — добавил премьер.Из-за этого, как отметил Мишустин, многие западные страны, которые еще недавно гордились "зелеными" технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221019/kitay-1824973553.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии