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Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим - РИА Новости, 20.10.2022
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Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим
Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим - РИА Новости, 20.10.2022
Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим
Недружественные страны пытались навредить России, но ограничения мешают только им самим, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:30
2022-10-20T13:44
экономика
цены на нефть
михаил мишустин
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Недружественные страны пытались навредить России, но ограничения мешают только им самим, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, если хотите запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура", — сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Сделано в России".По его словам, их не остановило даже то обстоятельство, что в открытой экономике многие рынки связаны. "Все эти действия в конечном итоге бьют по самим инициаторам. Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен. Дорожающими газом и электроэнергией, бензином, хлебом", — добавил премьер.Из-за этого, как отметил Мишустин, многие западные страны, которые еще недавно гордились "зелеными" технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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экономика, цены на нефть, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Михаил Мишустин, Россия, Санкции в отношении России
11:30 20.10.2022 (обновлено: 13:44 20.10.2022)
 
Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим

Премьер Мишустин обвинил Запад в краже сотен миллиардов долларов валютных резервов России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Недружественные страны пытались навредить России, но ограничения мешают только им самим, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, если хотите запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура", — сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Сделано в России".
По его словам, их не остановило даже то обстоятельство, что в открытой экономике многие рынки связаны.
"Все эти действия в конечном итоге бьют по самим инициаторам. Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен. Дорожающими газом и электроэнергией, бензином, хлебом", — добавил премьер.
Из-за этого, как отметил Мишустин, многие западные страны, которые еще недавно гордились "зелеными" технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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ЭкономикаЦены на нефтьМихаил МишустинРоссияСанкции в отношении России
 
 
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