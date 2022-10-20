https://ria.ru/20221020/samolety-1825476264.html

Путин поручил расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании

Путин поручил расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании - РИА Новости, 20.10.2022

Путин поручил расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить расширение самолетного парка единой дальневосточной авиакомпании за счет покупки отечественных воздушных... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:35

2022-10-20T18:35

2022-10-20T19:01

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить расширение самолетного парка единой дальневосточной авиакомпании за счет покупки отечественных воздушных судов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений обеспечить расширение парка воздушных судов единой дальневосточной авиационной компании путем приобретения воздушных судов отечественного производства, включая воздушные суда малой авиации", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 15 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221020/riski-1825475488.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин