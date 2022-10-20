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Путин поручил расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании - РИА Новости, 20.10.2022
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Путин поручил расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании
Путин поручил расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании - РИА Новости, 20.10.2022
Путин поручил расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить расширение самолетного парка единой дальневосточной авиакомпании за счет покупки отечественных воздушных... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:35
2022-10-20T19:01
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить расширение самолетного парка единой дальневосточной авиакомпании за счет покупки отечественных воздушных судов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений обеспечить расширение парка воздушных судов единой дальневосточной авиационной компании путем приобретения воздушных судов отечественного производства, включая воздушные суда малой авиации", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 15 февраля 2023 года.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
18:35 20.10.2022 (обновлено: 19:01 20.10.2022)
 
Путин поручил расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании

Путин поручил обеспечить расширение самолетного парка единой дальневосточной авиакомпании

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить расширение самолетного парка единой дальневосточной авиакомпании за счет покупки отечественных воздушных судов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений обеспечить расширение парка воздушных судов единой дальневосточной авиационной компании путем приобретения воздушных судов отечественного производства, включая воздушные суда малой авиации", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - до 15 февраля 2023 года.
Нижнетагильский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 18:32
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