https://ria.ru/20221020/rustore-1825298049.html

Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз

Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз - РИА Новости, 20.10.2022

Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз

Российский магазин приложений на Android RuStore скачали уже 2,4 миллиона раз, а из самого маркетплейса было загружено почти 5 миллионов приложений, говорится в РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:07

2022-10-20T11:07

2022-10-20T11:07

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российский магазин приложений на Android RuStore скачали уже 2,4 миллиона раз, а из самого маркетплейса было загружено почти 5 миллионов приложений, говорится в сообщении VK, которой принадлежит маркетплейс."В RuStore уже размещено около 2,1 тысячи приложений и представлено 1,15 тысячи компаний-разработчиков. Приложение стора установили 2,4 миллиона раз, почти 5 миллионов приложений скачано из RuStore с момента запуска магазина", - говорится в сообщении.Отмечается, что финансовые приложения остаются лидерами по скачиваниям из RuStore – более 42% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории "Инструменты" - полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 11% скачиваний, "Развлечения" - 9% и "Покупки" - 8%.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.

https://ria.ru/20220714/rustore-1802367146.html

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