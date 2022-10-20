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Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз - РИА Новости, 20.10.2022
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Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз
Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз - РИА Новости, 20.10.2022
Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз
Российский магазин приложений на Android RuStore скачали уже 2,4 миллиона раз, а из самого маркетплейса было загружено почти 5 миллионов приложений, говорится в РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:07
2022-10-20T11:07
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российский магазин приложений на Android RuStore скачали уже 2,4 миллиона раз, а из самого маркетплейса было загружено почти 5 миллионов приложений, говорится в сообщении VK, которой принадлежит маркетплейс."В RuStore уже размещено около 2,1 тысячи приложений и представлено 1,15 тысячи компаний-разработчиков. Приложение стора установили 2,4 миллиона раз, почти 5 миллионов приложений скачано из RuStore с момента запуска магазина", - говорится в сообщении.Отмечается, что финансовые приложения остаются лидерами по скачиваниям из RuStore – более 42% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории "Инструменты" - полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 11% скачиваний, "Развлечения" - 9% и "Покупки" - 8%.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.
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экономика, технологии, google android, россия, вконтакте
Экономика, Технологии, Google Android, Россия, ВКонтакте
11:07 20.10.2022
 
Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз

Российский магазин приложений на Android RuStore скачали 2,4 миллиона раз

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российский магазин приложений на Android RuStore скачали уже 2,4 миллиона раз, а из самого маркетплейса было загружено почти 5 миллионов приложений, говорится в сообщении VK, которой принадлежит маркетплейс.
"В RuStore уже размещено около 2,1 тысячи приложений и представлено 1,15 тысячи компаний-разработчиков. Приложение стора установили 2,4 миллиона раз, почти 5 миллионов приложений скачано из RuStore с момента запуска магазина", - говорится в сообщении.
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В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.
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