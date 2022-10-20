https://ria.ru/20221020/rustore-1825298049.html
Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз
Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз - РИА Новости, 20.10.2022
Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз
Российский магазин приложений на Android RuStore скачали уже 2,4 миллиона раз, а из самого маркетплейса было загружено почти 5 миллионов приложений, говорится в РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:07
2022-10-20T11:07
2022-10-20T11:07
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российский магазин приложений на Android RuStore скачали уже 2,4 миллиона раз, а из самого маркетплейса было загружено почти 5 миллионов приложений, говорится в сообщении VK, которой принадлежит маркетплейс."В RuStore уже размещено около 2,1 тысячи приложений и представлено 1,15 тысячи компаний-разработчиков. Приложение стора установили 2,4 миллиона раз, почти 5 миллионов приложений скачано из RuStore с момента запуска магазина", - говорится в сообщении.Отмечается, что финансовые приложения остаются лидерами по скачиваниям из RuStore – более 42% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории "Инструменты" - полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 11% скачиваний, "Развлечения" - 9% и "Покупки" - 8%.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.
https://ria.ru/20220714/rustore-1802367146.html
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экономика, технологии, google android, россия, вконтакте
Экономика, Технологии, Google Android, Россия, ВКонтакте
Российский магазин приложений RuStore скачали 2,4 миллиона раз
Российский магазин приложений на Android RuStore скачали 2,4 миллиона раз
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российский магазин приложений на Android RuStore скачали уже 2,4 миллиона раз, а из самого маркетплейса было загружено почти 5 миллионов приложений, говорится в сообщении VK, которой принадлежит маркетплейс.
"В RuStore уже размещено около 2,1 тысячи приложений и представлено 1,15 тысячи компаний-разработчиков. Приложение стора установили 2,4 миллиона раз, почти 5 миллионов приложений скачано из RuStore с момента запуска магазина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансовые приложения остаются лидерами по скачиваниям из RuStore – более 42% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории "Инструменты" - полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 11% скачиваний, "Развлечения" - 9% и "Покупки" - 8%.
В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google
Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.