На учениях в Таджикистане начались маневры по уничтожению боевиков
Маневры по уничтожению незаконных вооруженных отрядов начались на учениях в Таджикистане
© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБЦеремония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022"
© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022". Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Маневры по уничтожению незаконных вооруженных формирований начались в четверг в Таджикистане в рамках учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2022", сообщили журналистам в объединенном пресс-центре ОДКБ.
"Сегодня в рамках совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2022" в Таджикистане на полигоне Харбмайдон КСБР ЦАР приступили к выполнению задач очередного этапа, в ходе которого отрабатываются вопросы управления подразделениями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований и специальные действия по восстановлению положения по государственной границе", - говорится в сообщении.
Как рассказали в объединенном пресс-центре, в практических действиях на полигоне Харбмайдон участвуют воинские контингенты государств Центральной Азии, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. В учениях участвуют порядка 1 тысячи человек, свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.
Маневры направлены на отработку коллективными силами ОДКБ вопросов подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ.
Учения "Рубеж-2022" проходят с 10 по 21 октября, активная фаза учений стартовала 17 октября.