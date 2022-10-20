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На учениях в Таджикистане начались маневры по уничтожению боевиков - РИА Новости, 20.10.2022
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На учениях в Таджикистане начались маневры по уничтожению боевиков
На учениях в Таджикистане начались маневры по уничтожению боевиков - РИА Новости, 20.10.2022
На учениях в Таджикистане начались маневры по уничтожению боевиков
Маневры по уничтожению незаконных вооруженных формирований начались в четверг в Таджикистане в рамках учений Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T07:43
2022-10-20T07:43
таджикистан
центральная азия
одкб
в мире
безопасность
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Маневры по уничтожению незаконных вооруженных формирований начались в четверг в Таджикистане в рамках учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2022", сообщили журналистам в объединенном пресс-центре ОДКБ."Сегодня в рамках совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2022" в Таджикистане на полигоне Харбмайдон КСБР ЦАР приступили к выполнению задач очередного этапа, в ходе которого отрабатываются вопросы управления подразделениями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований и специальные действия по восстановлению положения по государственной границе", - говорится в сообщении.Как рассказали в объединенном пресс-центре, в практических действиях на полигоне Харбмайдон участвуют воинские контингенты государств Центральной Азии, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. В учениях участвуют порядка 1 тысячи человек, свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.Маневры направлены на отработку коллективными силами ОДКБ вопросов подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ.Учения "Рубеж-2022" проходят с 10 по 21 октября, активная фаза учений стартовала 17 октября.
https://ria.ru/20221019/odkb-1825170250.html
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таджикистан, центральная азия, одкб, в мире, безопасность
Таджикистан, Центральная Азия, ОДКБ, В мире, Безопасность
07:43 20.10.2022
 
На учениях в Таджикистане начались маневры по уничтожению боевиков

Маневры по уничтожению незаконных вооруженных отрядов начались на учениях в Таджикистане

© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБЦеремония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022"
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР Рубеж-2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Маневры по уничтожению незаконных вооруженных формирований начались в четверг в Таджикистане в рамках учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2022", сообщили журналистам в объединенном пресс-центре ОДКБ.
"Сегодня в рамках совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2022" в Таджикистане на полигоне Харбмайдон КСБР ЦАР приступили к выполнению задач очередного этапа, в ходе которого отрабатываются вопросы управления подразделениями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований и специальные действия по восстановлению положения по государственной границе", - говорится в сообщении.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 17:15
Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений
Как рассказали в объединенном пресс-центре, в практических действиях на полигоне Харбмайдон участвуют воинские контингенты государств Центральной Азии, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. В учениях участвуют порядка 1 тысячи человек, свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.
Маневры направлены на отработку коллективными силами ОДКБ вопросов подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ.
Учения "Рубеж-2022" проходят с 10 по 21 октября, активная фаза учений стартовала 17 октября.
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ТаджикистанЦентральная АзияОДКБВ миреБезопасность
 
 
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